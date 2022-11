Berlin (ots) -Am Donnerstag, den 17. November 2022, informiert die Deutsche Umwelthilfe auf ihrer Pressekonferenz über ein Betrugskartell im Automobilbereich. Die Pressekonferenz findet hybrid in Berlin vor Ort oder digital über Zoom statt.Eine Anmeldung ist unter presse@duh.de erforderlich. Vertreterinnen und Vertreter der Automobilindustrie und ihrer Verbände sind bei dieser Pressekonferenz ausgeschlossen.Weitere Informationen erhalten Sie im Anschluss an Ihre Anmeldung. Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie in Präsenz oder digital teilnehmen möchten.Datum:Donnerstag, 17. November 2022, 12:00 UhrOrt:DUH-Bundesgeschäftsstelle, Hackescher Markt 4, 10178 Berlin, DachgeschossDen Zoom-Link teilen wir Ihnen im Anschluss an Ihre Anmeldung mit.Teilnehmende:- Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH- Dr. Axel Friedrich, Internationaler VerkehrsexpertePressekontakt:DUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfe,www.linkedin.com/company/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/5371102