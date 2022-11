Walmart mit starken Quartalszahlen

Werbung



Der größte US-Einzelhändler mit Sitz in Bentonville, Arkansas sorgte am Dienstagmittag für eine positive Überraschung am Aktienmarkt. Während der Umsatz im vergangenen dritten Quartal um etwa 12 Milliarden USD im Vorjahresvergleich auf nun 152,81 Milliarden USD gestiegen ist, lag der Nettoverlust trotz dessen aufgrund eines Opioid-Vergleichs in Höhe von 3,1 Milliarden USD bei 1,8 Milliarden USD. Insbesondere mit Blick auf die Konsumlaune, dem zentralen Wirtschaftstreiber der USA, sind die Ergebnisse und der Ausblick von Walmart von Relevanz. CFO John D. Rainey betonte, dass man eine Veränderung der Konsumweise merke, Walmart jedoch frühzeitig gegensteuerte und beispielsweise Inventarkürzungen vornahm um Kosten zu sparen. Für das laufende Jahr erhöhte der Konzern die Gewinnprognose, bleibt mit diesen aber weit hinter den Zahlen des vergangenen Jahres zurück. Außerdem wurde ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von über 20 Milliarden USD beschlossen.





Inflation, Wirtschaftsabkühlung und Zinspolitik sind die dominierenden Themen der internationalen Aktienmärkte. Turbulenzen und hohe Volatilitäten sind in diesem Marktumfeld keine Seltenheit. Wie Anlegerinnen und Anleger von diesen Dynamiken mit Derivaten profitieren können und was es dabei zu beachten gilt, diskutiert mit Ihnen HSBC-Produktexperte Julius Weiß im kommenden HSBC-Webinar mit dem Titel "Trotz Rekordinflation - Aktuelle Beispiele und Tipps für richtigen Einsatz von Derivaten" am Donnerstag, den 17.11.2022 um 18:00 Uhr. Interessierte können sich unter folgendem Link die kostenlose Zoom-Veranstaltung einwählen.

