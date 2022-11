Mainz Biomed erweitert ihre ColoFuture-Studie in den USA mit ihrem Darmkrebstest ColoAlert. Man wolle fünf neuartige mRNA-Biomarker in die Studie integrieren, kündigt das Mainzer Diagnostik-Unternehmen am Dienstag an. Diese hatte die Gesellschaft bereits Anfang des Jahres von der Université de Sherbrooke im kanadischen Quebec einlizenziert. "Die Studie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...