AURORA, Ontario, Nov. 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX: MG, NYSE: MGA) hat heute bekannt gegeben, dass die Toronto Stock Exchange ("TSX") die Absichtserklärung des Unternehmens zum Rückkauf von Aktien im Rahmen eines NCIB (die "Erklärung") akzeptiert hat. Gemäß der Erklärung kann Magna bis zu 28.445.000 Magna-Stammaktien (das "Angebot") erwerben. Dies entspricht etwa 10 % des Streubesitzes des Unternehmens. Zum 1. November 2022 hatte Magna 285.819.254 ausgegebene und im Umlauf befindliche Stammaktien, einschließlich 284.454.286 in Streubesitz befindliche Stammaktien.



Das vorrangige Ziel des Angebots sind Käufe zum Zwecke der Einziehung sowie zur Finanzierung der aktienbasierten Vergütungsaufwände oder -programme von Magna und/oder der Verpflichtungen des Unternehmens im Rahmen seiner aufgeschobenen Gewinnbeteiligungspläne. Magna kann von Zeit zu Zeit Käufe von Stammaktien des Unternehmens tätigen, wenn deren Börsenkurs nach Ansicht des Unternehmens attraktiv ist und der Kauf eine angemessene Verwendung der Unternehmensmittel und im besten Interesse des Unternehmens wäre.

Das Angebot beginnt am 15. November 2022 und endet spätestens am 14. November 2023. Die Stammaktienkäufe im Rahmen des Angebots können an der TSX zum Börsenkurs zum Zeitpunkt des Kaufs gemäß den Regeln und Richtlinien der TSX oder an der New York Stock Exchange "NYSE" in Übereinstimmung mit Rule 10b-18 des U.S. Securities Exchange Act von 1934 getätigt werden. Zusätzlich zu den Käufen auf dem freien Markt über die Einrichtungen der TSX und NYSE kann Magna seine Käufe auch über alternative Handelssysteme in Kanada und den Vereinigten Staaten sowie durch private Vereinbarungen oder im Rahmen eines speziellen Aktienrückkaufprogramms gemäß einer von einer Wertpapieraufsichtsbehörde erteilten Emittentenausnahmegenehmigung (ein "spezifisches Aktienrückkaufprogramm") tätigen. Bei Käufen, die im Rahmen solcher privater Vereinbarungen oder eines spezifischen Aktienrückkaufprogramms erfolgen, wird ein Abschlag auf den geltenden Marktpreis angewendet. Die Regeln und Richtlinien der TSX enthalten Beschränkungen bezüglich der Anzahl der Aktien, die im Rahmen des Angebots erworben werden dürfen, basierend auf dem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen der Stammaktien an der TSX. Die Safe-Harbor-Bedingungen von Rule 10b-18 umfassen ebenfalls bestimmte Beschränkungen für die Anzahl der Aktien, die pro Tag an der NYSE erworben werden können. Aufgrund dieser Beschränkungen und vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen für Blockkäufe können im Rahmen des Angebots maximal 194.388 Aktien pro Tag an der TSX erworben werden, basierend auf 25 % des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens der vergangenen sechs Monate (777.554 Stammaktien an der TSX). Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen für Blockkäufe beträgt die Höchstzahl der Aktien, die pro Tag an der NYSE erworben werden können, 25 % des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens der letzten vier Kalenderwochen vor dem Kaufdatum. Vorbehaltlich aufsichtsrechtlicher Vorschriften wird die tatsächliche Anzahl und der Kaufzeitpunkt der Stammaktien von Magna unter Berücksichtigung künftiger Kursentwicklungen und anderer Faktoren festgelegt. Für die Käufe gelten die normalen Handelssperrfristen von Magna. Während einer Handelssperrfrist getätigte Käufe werden nur im Rahmen eines vordefinierten automatischen Wertpapierkaufplans durchgeführt, den Magna mit einem angegebenen Broker abschließen kann.

Das im November 2021 angekündigte NCIB von Magna für den Kauf von bis zu 29.948.000 Stammaktien läuft am 14. November 2022 aus. Bis zum Handelsschluss am 1. November 2022 hat Magna 15.228.679 Stammaktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 65,37 USD erworben. Die Käufe erfolgten auf dem freien Markt über die Einrichtungen der TSX und der NYSE sowie über alternative Handelssysteme in Kanada und den Vereinigten Staaten.

Louis Tonelli, Vice-President, Investor Relations

louis.tonelli@magna.com ¦ 905.726.7035

Tracy Fuerst, Vice-President, Corporate Communications & PR

tracy.fuerst@magna.com ¦ 248.761.7004

Magna ist nicht nur einer der weltweit größten Zulieferer im Automobilbereich. Wir sind ein Mobilitätstechnologieunternehmen mit einem globalen, unternehmerisch orientierten Team von 170.000(2) Mitarbeitern und einer Organisationsstruktur, die wie bei einem Start-up auf innovative Lösungen ausgelegt ist. Mit mehr als 65 Jahren Erfahrung und einem Gesamtkonzept für Design, Konstruktion und Fertigung, das nahezu jeden Aspekt des Fahrzeugs betrifft, sind wir in der Lage, den Fortschritt der Mobilität in einer sich wandelnden Branche zu unterstützen. Unser weltweites Netzwerk umspannt 345 Fertigungsbetriebe und 90 Zentren für die Produktentwicklung, das Engineering und den Vertrieb in 28 Ländern.

Weitere Informationen über Magna, oder folgen Sie uns auf Twitter @MagnaInt.

Diese Pressemitteilung kann Aussagen enthalten, die, sofern sie nicht auf historischen Tatsachen beruhen, "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Hierzu gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf zukünftige Käufe unserer Stammaktien im Rahmen des NCIB, einschließlich im Rahmen privater Vereinbarungen oder eines spezifischen Aktienrückkaufprogramms gemäß einer von der Ontario Securities Commission erteilten Emittentenausnahmegenehmigung. Zukunftsgerichtete Aussagen können finanzielle und andere Prognosen sowie Aussagen über unsere Zukunftspläne, Ziele oder die wirtschaftliche Entwicklung oder die Annahmen, die einer der vorstehenden Aussagen zugrunde liegen, beinhalten. Wir verwenden Wörter wie "unter Umständen", "würde", "könnte", "sollte", "wird", "wahrscheinlich", "erwarten", "vorhersehen", "glauben", "beabsichtigen", "planen", "vorhersagen", "prognostizieren", "veranschlagen", "schätzen" und ähnliche Ausdrücke, die auf zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse hindeuten, um zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Informationen, die uns derzeit zur Verfügung stehen, sowie auf Annahmen und Analysen, die wir angesichts unserer Erfahrungen und unserer Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie , anderer Faktoren, die wir unter den gegebenen Umständen für angemessen halten, getroffen bzw. vorgenommen haben. Ob die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen unseren Erwartungen und Vorhersagen entsprechen, unterliegt einer Reihe von Risiken, Annahmen und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen und deren Auswirkungen schwer vorhersehbar sein können. Zu diesen Risiken, Annahmen und Unsicherheiten gehören unter anderem die Auswirkungen von: der russischen Invasion in der Ukraine, Energieengpässen/Rationierungsinitiativen, Unterbrechungen in der Versorgungskette, steigenden Zinssätzen, hohen Inflationsraten, wirtschaftlicher Zyklizität, relativen Wechselkursen, Risiken in Bezug auf die finanzielle Flexibilität, Aktienkursschwankungen, rechtlichen und behördlichen Verfahren gegen uns, Gesetzesänderungen und anderen Faktoren, die auf unserem bei der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde eingereichten Jahresinformationsformular und in unserem Jahresbericht auf Formblatt 40-F, der bei der US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde eingereicht wurde, sowie in nachfolgenden Einreichungen dargelegt sind. Bei der Bewertung von zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen raten wir den Lesern, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Darüber hinaus sollten die Leser insbesondere die verschiedenen Faktoren berücksichtigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen,

_____________________

(1) Die Zahlen zu Fertigungsbetrieben, Produktentwicklung, Konstruktions- und Vertriebszentren schließen bestimmte, nach der Equity-Methode bewertete Beteiligungen ein.

(2) Die Anzahl der Mitarbeiter umfasst über 160.000 Mitarbeiter in unseren hundertprozentigen oder kontrollierten Unternehmen und über 10.000 Mitarbeiter in bestimmten, nach der Equity-Methode bewerteten Beteiligungen.