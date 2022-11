Am Montagabend hatte Nordex die Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlicht. Im frühen Handel sorgten die steigenden Verluste des Turbinenbauers für ein Kursminus, die Aktie fiel wieder in den einstelligen Bereich zurück. Doch inzwischen hat sich das Bild gedreht. Anleger fiebern der Trendwende entgegen und sorgen für zweistellige Gewinne.Obwohl Nordex mitteilte, dass der operative Verlust in diesem Jahr voraussichtlich vier Prozent des Umsatzes erreichen wird und damit das untere Ende der bisherigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...