Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US66987P2011 Novabay Pharmaceuticals Inc. 15.11.2022 US66987P3001 Novabay Pharmaceuticals Inc. 16.11.2022 Tausch 35:1

MHY673051212 Performance Shipping Inc. 15.11.2022 MHY673051543 Performance Shipping Inc. 16.11.2022 Tausch 15:1

CA3886591047 Graph Blockchain Inc. 15.11.2022 CA3886592037 Graph Blockchain Inc. 16.11.2022 Tausch 10:1

