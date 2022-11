DJ PTA-News: Edel SE & Co. KGaA: Vorläufige Daten zum Geschäftsjahr 2021/22 - Jahresüberschuss über Vorjahr mit 12,0 bis 12,5 Mio. EUR / Umsatz über Vorjahr mit ca. 276 Mio. EUR

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Hamburg (pta040/15.11.2022/16:57) - Die Geschäftsführung hat heute erste, vorläufige Finanzdaten für das am 30. September 2022 abgelaufene Geschäftsjahr 2021/22 analysiert.

Sie erwartet nun, dass der bislang prognostizierte Konzernjahresüberschuss (vor Anteilen anderer Gesellschafter) von 10,0 - 15,0 Mio. EUR tatsächlich zwischen 12,0 und 12,5 Mio. EUR liegen wird. Aufgrund höherer Ergebnisanteile der 100%igen Konzerntochtergesellschaften steigt der Konzernjahresüberschuss nach Anteilen anderer Gesellschafter auf 11,3 bis 11,8 Mio. EUR (Vorjahr: 6,6 Mio. EUR). Der bisher prognostizierte Umsatz von 250 bis 260 Mio. EUR wird mit circa 276 Mio. EUR (Vorjahr: 251 Mio. EUR) höher ausfallen.

Die Gesellschaft geht davon aus, dass das EBITDA mit 30,7 bis 31,2 Mio. EUR (Vorjahr: 25,9 Mio. EUR) und das EBIT mit 21,3 bis 21,8 Mio. EUR (Vorjahr: 16,9 Mio. EUR) jeweils höher als im Vorjahr ausfallen werden.

"Im Geschäftsjahr 2021/22 sind die Bereiche Streaming und Vinyl in unserem Kernmarkt, der Musik, weitergewachsen. In allen unseren Music & Entertainment Bereichen konnten wir diverse Marktchancen mit erfolgreichen Veröffentlichungen nutzen. Bei optimal media war das Geschäftsjahr durch die massiv angestiegenen Kosten für Energie und auch Rohmaterialien geprägt, die wir in der Dynamik der letzten Monate nicht immer weiterreichen konnten, der Margenverlust konnte durch ein höheres Volumen und die Erweiterung des Distributionsgeschäftes mit Universal Music u.a. kompensiert werden.", erläutert Dr. Jonas Haentjes, geschäftsführender Direktor der persönlich haftenden Gesellschafterin Edel Management SE.

Edel SE & Co. KGaA

ISIN(s): DE0005649503 (Aktie)

