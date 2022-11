Neue KMU-Anleihe - die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG begibt erstmals eine Unternehmensanleihe. Die fünfjährige Katjes Greenfood-Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A30V3F1) ist dabei mit einem festen Zinskupon von 8,00 % p.a. ausgestattet und hat ein Zielvolumen von 25 Mio. Euro. Die Emission umfasst ein öffentliches Angebot für Anleger in Deutschland und Luxemburg sowie eine Privatplatzierung für qualifizierte Investoren. Die Mindestanlagesumme beträgt 1.000 Euro. Die Zeichnungsfrist startet am 17. November 2022 und endet am 22. November 2022, 12:00 Uhr (MEZ), vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Voraussichtlich ab dem 29. November 2022 soll die Anleihe in den Handel im Open Market (Freiverkehr) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...