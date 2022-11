Coty Inc. (NYSE: COTY) veröffentlicht heute den Nachhaltigkeitsbericht www.coty.com/sustainability für das Geschäftsjahr 2022. Der Bericht enthält die Fortschritte in der Umsetzung von Cotys "Beauty That Lasts" Strategie von Juli 2021 bis Juni 2022.

"Beauty That Lasts" ist ein entscheidendes Element der Vision von Coty, die Beauty Welt zu verändern. Wir betrachten Nachhaltigkeit als Innovationstreiber, sie steht im Mittelpunkt unserer Geschäftsentwicklung. Vereint durch unseren zentralen Leitgedanken "Fearless Kindness" werden wir auch weiterhin die Grenzen des Gewohnten überschreiten, um uns für positive Veränderungen einzusetzen", erklärt Sue Y. Nabi, CEO von Coty.

Einen kompletten Überblick über die Nachhaltigkeitsaktivitäten von Coty im GJ22 finden Sie im vollständigen Bericht www.coty.com/sustainability.Zu den Highlights gehören:

Neue Umweltverpflichtungen

Coty teilt neue kurzfristige Ziele für Reduzierung für Treibhausgasemissionen (GHG) mit, die von der Science Based Targets Initiative* (SBTi) genehmigt wurden. Coty verpflichtet sich zu: Verringerung der absoluten Treibhausgasemissionen der Bereiche 1 und 2 um 50% bis 2030, ausgehend vom Basisjahr 2019**. Erhöhung des jährlichen Anteils von Strom aus erneuerbaren Energien von 5% im Kalenderjahr 2019 auf 100% bis 2030 Reduzierung der absoluten Scope-3-GHG-Emissionen um 28 innerhalb des gleichen Zeitrahmens

Coty hat auch neue Verpackungsziele eingeführt, um den ökologischen Fußabdruck des Unternehmens zu verringern: 20%ige Reduzierung der Verpackungen bis 2030*** 100% FSC- oder PEFC-zertifizierte Kartons bei Faltschachteln bis 2025 30% Post-Consumer-Recycling-Materialien (PCR) bis 2030



Abfallverpflichtungen

Im GJ 2022 haben wir unser Ziel erreicht, keine Abfälle aus unseren Fabriken und Vertriebszentren auf Deponien zu entsorgen, und wir liegen bei der Erfüllung unseres Recycling-Ziels mit 79,8 gegenüber unserem Ziel von 80 bis 2030 vor dem Zeitplan.

Gewährleistung von Geschlechtergerechtigkeit

Coty freut sich bekannt geben zu können, dass das Unternehmen sein Ziel für 2022 erreicht hat, welches eine gerechte Entlohnung für vergleichbare Aufgaben und Leistungen, unabhängig vom Geschlecht gewährleistet ("gender pay equity").

Coty hat außerdem eine neue, geschlechtsneutrale Familien-Regelung eingeführt, die weltweit allen Mitarbeitern, die eine Familie gründen oder vergrößern, Zugang zu voll bezahlter Elternzeit ermöglicht.

Coty ist stolz darauf, nachhaltige Produktinnovationen bei seinen Marken lanciert zu haben. Das neue Chloé Naturelle Intense ist der erste nachfüllbare Duft im Coty-Portfolio. Bei der neuen Duschgelserie Adidas Active Skin Mind hat Coty recycelte Verpackungen gewählt. 99,8% der Flasche und 48% des Verschlusses bestehen aus PCR. Die Serie bietet außerdem die ersten nachfüllbaren Lösungen für Produkte der Körperpflege von Coty und eine Reduzierung des Verpackungsgewichts von mehr als 18% gegenüber der ursprünglichen Basis-Körperpflegeserie der Marke. Weiterhin hat Coty sein "cruelty-free" Angebot erweitert: Rimmel, Manhattan und Risqué haben nun auch, wie zuvor die Marke COVERGIRL, die Leaping Bunny-Zertifizierung von Cruelty Free International erhalten.

Chief Scientific Officer Dr. Shimei Fan sagt: "Dies war ein aufregendes Jahr für die Nachhaltigkeitsarbeit von Coty, und ich bin sehr stolz auf unsere Erfolge bei der Gleichstellung der Geschlechter und auf unsere neuen Verpflichtungen in Bezug auf CO2 und Verpackung. Coty setzt neue Maßstäbe in der Beauty-Branche, und wir verfolgen den gleichen Ansatz bei unseren Nachhaltigkeitszielen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in der Lage sein werden, eine Vorreiterrolle zu spielen und einen bedeutenden Wandel in unserer Branche herbeizuführen."

*SBTi ermöglicht es Unternehmen, ehrgeizige Emissionsminderungspfade festzulegen, die mit den neuesten Erkenntnissen der Klimawissenschaft übereinstimmen. Die Validierung durch SBTi bietet die beste Gewähr dafür, dass die Kohlenstoffziele im Einklang mit dem Pariser Abkommens stehen, die globale Erwärmung auf 1,5°C zu begrenzen.

**Die Zielgrenze umfasst biogene Emissionen und den Abbau aus Bioenergierohstoffen.

*** Coty-weit eine durchschnittliche Reduzierung der Verpackungsmenge um 20% pro ml des hergestellten Produkts. Das Ziel bezieht sich auf das Kalenderjahr 2019 von Coty als Basisjahr.

