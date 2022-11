Der DAX hat sich am Dienstag mit Gewinnen auf seinem zuletzt gestiegenen Niveau behauptet. Nach der Bekanntgabe niedriger als erwartet ausgefallener US-Erzeugerpreise konnte er ein Plus von 0,46 Prozent auf 14.378,51 Punkte über die Ziellinie bringen. Er tat sich damit aber etwas schwerer als die am Dienstag wieder anziehenden US-Börsen.Sein Plus seit Ende September hat der Leitindex mittlerweile auf mehr als 21 Prozent ausgeweitet.Der MDAX dagegen konnte seine Rally am Dienstag nicht fortsetzen: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...