Apple startet ab heute die neue SOS-Notruf-Funktion über Satellit in den USA und Kanada. Schon im Dezember geht es auch in Deutschland los. Nach der Ankündigung zur Vorstellung der neuen iPhone-14-Modelle im September gibt Apple nun den Startschuss für die Satelliten-Notruf-Funktion. In Nordamerika lässt sich das Feature ab sofort verwenden. Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Irland folgen im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...