Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Uniqa 0% auf 7,12, davor 15 Tage im Plus (13,92% Zuwachs von 6,25 auf 7,12), Österreichische Post -0,15% auf 32,9, davor 7 Tage im Plus (17,68% Zuwachs von 28 auf 32,95), Pierer Mobility -0,45% auf 66,4, davor 4 Tage im Plus (10,8% Zuwachs von 60,2 auf 66,7), UBM +3,73% auf 30,6, davor 4 Tage im Minus (-6,05% Verlust von 31,4 auf 29,5), RBI -1,32% auf 14,98, davor 3 Tage im Plus (3,83% Zuwachs von 14,62 auf 15,18), Palfinger 0% auf 25,3, davor 3 Tage im Plus (3,48% Zuwachs von 24,45 auf 25,3), Telekom Austria +1,54% auf 5,92, davor 3 Tage im Minus (-1,52% Verlust von 5,92 auf 5,83), Wiener Privatbank +12,82% auf 6,6, davor 3 Tage im Minus (-7,87% Verlust von 6,35 auf 5,85), Linz Textil Holding +2,56% auf 240, davor 3 Tage im Minus (-21,48% Verlust ...

