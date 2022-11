London (ots/PRNewswire) -Die internationale Multi-Asset-Trading-Plattform Vantage (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=pr&utm_medium=link&utm_campaign=vantage_connect_global_global-en_d00_c00_a00&utm_content=vantage_connect_global_global-en_d00_c00_a00&ls=vantage_connect_global_global-en_d00_c00_a00_pr_link) (oder "Vantage Markets") gibt die Einführung von Vantage Connect (https://connect.vantagemarkets.co.uk/?utm_source=pr&utm_medium=link&utm_campaign=vantage_connect_global_global-en_d00_c00_a00&utm_content=vantage_connect_global_global-en_d00_c00_a00&ls=vantage_connect_global_global-en_d00_c00_a00_pr_link), bekannt, einer Liquiditätslösung für Institutionen und Unternehmen im Vereinigten Königreich.Die Nachricht, die auf dem Finance Magnates London Summit (FMLS 2022) offiziell bekannt gegeben werden soll, ist Teil eines umfassenderen strategischen Vorstoßes von Vantage, den institutionellen Bereich des Unternehmens auszubauen, um der wachsenden Nachfrage von Hedgefonds, Geschäftsstellen, Banken, Brokern, Vermögensverwaltern und Asset Managern nach maßgeschneiderten Trading-Lösungen gerecht zu werden.Die weit verbreitete Schwankungsbreite der Kurse hat im September weltweit zu einem Anstieg des Handelsvolumens um 17,2 % gegenüber dem Vorjahr geführt. Dies birgt sowohl Risiken als auch Chancen für die Institute, die sich mit den sich schnell ändernden Marktbedingungen auseinandersetzen müssen, wie z. B. die Ausweitung des Spread-Limits für britische Staatsanleihen durch die LSE, sowie größere Spreads, wie z. B. bei CFD- und Derivatkontrakten, die üblicherweise für Hedging-Strategien verwendet werden.Vantage Connect ermöglicht es diesen institutionellen Kunden, Schwankungsbreite der Kurse effektiv zu managen und Marktchancen optimal zu nutzen, indem sie den umfangreichen Liquiditätspool von Vantage für den schnellen Kauf und Verkauf komplexer Vermögenswerte nutzen.Das Angebot ist auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten und umfasst die gesamte Palette der Vantage-Dienstleistungen, einschließlich des hausinternen Risikomanagements und des einzigartigen PAMM-Moduls (Percentage Allocation Management Module/Mechanismus der automatischen proportionalen Verteilung vom Gewinn zwischen den Investoren und dem Verwalter). Es ist schnell und sicher, da sich die Kunden, geschützt durch die FCA-Lizenz von Vantage, einfach über eine API in den Dienst einklinken können, was eine schnelle Markteinführung gewährleistet.Vantage Connect wird auf der diesjährigen FMLS ausstellen, zusammen mit dem McLaren Extreme E Team (https://www.vantagemarkets.com/sponsorship/mclaren/?utm_source=pr&utm_medium=link&utm_campaign=vantage_connect_global_global-en_d00_c00_a00&utm_content=vantage_connect_global_global-en_d00_c00_a00&ls=vantage_connect_global_global-en_d00_c00_a00_pr_link), das sein neues Fahrzeug vorstellen wird.David Shayer, UK CEO bei Vantage, kommentierte: "Die Marktvolatilität bietet oft Chancen für diejenigen, die wissen, wo sie suchen müssen, und wir haben in den letzten Monaten die steigenden Volumina gesehen. Wir haben eine starke Lösung für Privatanleger aufgebaut, und jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um auf institutionelle Anleger zu expandieren. Wir verfügen über ein starkes Team im Vereinigten Königreich, das sich auf die Einführung des neuen Dienstes freut. Damit stellen wir sicher, dass Vantage ein vertrauenswürdiger Partner und eine zentrale Anlaufstelle für institutionelle Trader ist und ihnen das Sprungbrett bietet, um das Beste aus den Marktchancen zu machen."Informationen zu VantageVantage (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=pr&utm_medium=link&utm_campaign=vantage_connect_global_global-en_d00_c00_a00&utm_content=vantage_connect_global_global-en_d00_c00_a00&ls=vantage_connect_global_global-en_d00_c00_a00_pr_link) ist ein globaler Multi-Asset-Broker, der seinen Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit CFD auf Devisen, Rohstoffe, Indizes und Aktien und ETF bietet.Mit mehr als 13 Jahren Markterfahrung beschäftigt Vantage heute mehr als 1.000 Mitarbeiter in über 30 Geschäftsstellen weltweit.Vantage ist mehr als nur ein Broker. Es bietet ein vertrauenswürdiges Handels-Ökosystem und eine benutzerfreundliche Handelsplattform, die es den Kunden ermöglicht, von Handelsmöglichkeiten zu profitieren.Durch trade smarter @vantage versetzen wir Sie in die Lage, gewinnbringende Marktchancen durch intelligentes Trading besser zu nutzen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vantage-fuhrt-im-vereinigten-konigreich-einen-liquiditatsdienst-fur-institutionelle-trader-ein-301679022.htmlPressekontakt:Gwyneth Yeo,gwyneth.yeo@vantagemarkets.comOriginal-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161471/5371246