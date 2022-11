Rave Companion modernisiert das EDC-Benutzererlebnis und vermeidet Tausende von potenziellen Fehlern bei klinischen Prüfstellen und Datenverwaltern

Rave Companion erhöht die Datenqualität und kann die Überwachungskosten senken, da die Quelldaten aus den EHRs mit weniger Tipparbeit und damit weniger Fehlern in Rave EDC übertragen werden

Die Lösung arbeitet zwischen dem EHR-System eines Standorts sowie anderen Datenlösungen des Gesundheitswesens und Rave EDC, was die Darstellung der medizinischen Daten eines Patienten direkt in Rave EDC ermöglicht

Medidata, ein Unternehmen von Dassault Systèmes, kündigte heute Pläne zur Markteinführung von Rave Companion an, einer innovativen, skalierbaren und zum Patent angemeldeten Technologie, die klinischen Prüfstellen dabei hilft, Zeit zu sparen und Fehler bei der Übertragung von Daten aus der elektronischen Patientenakte (Electronic Health Record, EHR) in das System Rave EDC (Electronic Data Capture) zu reduzieren. Rave Companion überwindet die seit langem bestehende Herausforderung der doppelten Dateneingabe, indem es strukturierte und unstrukturierte Daten aus jeder beliebigen elektronischen Patientenakte mit wenigen Klicks direkt in Rave EDC übernehmen kann.

"Die Zahl der im Rahmen einer klinischen Studie gesammelten Datenpunkte hat sich exponentiell erhöht, weshalb die Prüfstellen nach skalierbaren und benutzerfreundlichen Lösungen suchen, um eine Verbindung zu ihrer EHR herzustellen und die Dateneingaben zu reduzieren", sagte sagte Dan Braga, Vice President EHR Solutions and Healthcare bei Medidata. "Rave Companion ist eine ausgesprochen elegante Lösung, die es diesen Einrichtungen ermöglicht, vorhandene Daten aus einem beliebigen EHR-System zu nutzen, anstatt sie für klinische Studien neu eingeben zu müssen."

Medidata hat mehr als 29.000 Studien durchgeführt, und mehr als 1,5 Millionen Biowissenschaftler weltweit nutzen die branchenführende Plattform des Unternehmens. Rave Companion wurde so konzipiert, dass es nicht nur direkt einsetzbare Funktionalitäten für unstrukturierte Daten bietet, sondern auch fortschrittliche EHR-Integrationsmöglichkeiten für die Standorte bietet, die an das breite und schnell wachsende Medidata-Netzwerk von Forschungsstandorten angeschlossen sind. Rave Companion basiert darauf, dass das Rave eCRF-Schema in einem "begleitenden" ("Companion"-) Tool gespiegelt wird, das oben auf dem Bildschirm schwebt und den Nutzern der Website folgt, während sie durch die verschiedenen Erfassungssysteme navigieren, die für einen Beitrag zur Forschungsdatenbank benötigt werden.

Für unstrukturierte Daten oder für Standorte, die noch nicht an das Medidata-Netzwerk angeschlossen sind, eliminiert Rave Companion die traditionellen "Drehstuhl"-Aktivitäten und ermöglicht es statt dessen, dass Rave EDC die Benutzer auf dem Weg zu ihrer EHR oder anderen klinischen Systemen begleitet, um die entsprechenden Patientendaten zu finden. Statt die Daten erneut eingeben zu müssen, können die Anwender nun einfach auf den Wert klicken, und der elektronische Erhebungsbogen (eCRF) wird für sie ausgefüllt.

Ab dem nächsten Jahr wird Rave Companion auch die Darstellung von EHR-Daten direkt innerhalb der Lösung beinhalten, was bedeutet, dass die Benutzer Rave EDC nicht mehr zu verlassen brauchen, um eCRFs auszufüllen, sondern dass alles an einem Ort stattfindet.

Medidata wird Rave Companion auf der führenden Life-Sciences-Veranstaltung NEXT New York am 15. und 16. November vorstellen. Während einer Sitzung mit dem Titel "Solving the EHR to EDC Challenge: A New Perspective, Approach and Technology" (Lösung der Herausforderung von EHR zu EDC: Eine neue Perspektive, Konzeption und Technologie), die von Gene Vinson, Executive Director, Clinical Vendor Management bei Syneos Health sowie von Dan Braga von Medidata und von Samir Jain, Senior Director, EHR Solutions, geleitet wird, werden die Teilnehmer erfahren, wie Medidata die Herausforderungen der Dateneingabe in Angriff nimmt.

Medidata, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Dassault Systèmes, ist mit ihrer 3DEXPERIENCE-Plattform im Zeitalter der personalisierten Medizin hervorragend aufgestellt, um die digitale Transformation der Life-Science-Branche anzuführen durch die erste umfassende Wissenschafts- und Unternehmensplattform, die alle Abläufe von der Forschung bis hin zur Vermarktung abdeckt.

Über Medidata

Medidata ist führend bei der digitalen Transformation der Life-Science-Branche und eröffnet neue Perspektiven für Millionen von Patienten. Medidata unterstützt Pharma-, Biotechnologie-, Medizintechnik- und Diagnostikunternehmen sowie die wissenschaftliche Forschung bei der Gewinnung von Evidenz und Erkenntnissen zur Beschleunigung der Wertschöpfung. Mehr als 2.000 Kunden und Partner greifen auf die weltweit meistgenutzte Plattform für Daten zur klinischen Entwicklung sowie für kommerzielle und praxisbezogene Daten zu. Medidata, ein Unternehmen von Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA), hat seinen Hauptsitz in New York City und ist mit Niederlassungen auf der ganzen Welt vertreten, um den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.medidata.com. Folgen Sie uns auch auf @Medidata.

Über Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, das 3DEXPERIENCE-Unternehmen, ist ein Katalysator für den menschlichen Fortschritt. Durch kooperative, virtuelle 3D-Umgebungen unterstützt Dassault Systèmes Unternehmen und Menschen bei der Entwicklung nachhaltiger Innovationen. Durch die Bereitstellung von "virtuellen Zwillingserlebnissen" der realen Welt mit unserer 3DEXPERIENCE-Plattform und unseren Anwendungen erweitern unsere Kunden die Grenzen von Innovationen, Lernen und Produktion, um eine nachhaltigere Welt für Patienten, Bürger und Verbraucher zu schaffen. Dassault Systèmes schafft Mehrwert für über 300.000 Kunden jeder Größe aus allen Branchen und in mehr als 140 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.3ds.com

3DEXPERIENCE, das Compass-Logo und das 3DS-Logo, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, NETVIBES, MEDIDATA, CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA und IFWE sind gewerbliche oder eingetragene Marken von Dassault Systèmes, einer französischen "société européenne" (Versailles Handelsregister B 322 306 440), oder seinen Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

