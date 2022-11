Die Aktie von Morphosys ist am Montag massiv eingebrochen. Notierte das Papier am Freitag noch zeitweise bei 21,63 Euro, rutschte es am Montag im Tief bis auf 14,05 Euro ab. Damit markierte Morphosys ein neues Mehrjahrestief. Grund: Die heiß ersehnten Daten zum Alzheimer-Kandidaten Gantenerumab wurden am Montag veröffentlicht. Die gesteckten Ziele wurden nicht erreicht.Nun haben sich auch einige Analysten zu Wort gemeldet und die Aktie von Morphosys neu bewertet. Die Investmentbank Stifel hat Morphosys ...

