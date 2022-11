Changsha, China (ots/PRNewswire) -Anlässlich seines 30-jährigen Bestehens hat Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) erfolgreich den ersten Bagger produziert, der ausschließlich durch intelligente Fertigung (IM) im Excavation Machinery Smart Park, einem Teil der Zoomlion Smart Industrial City ("Smart City"), hergestellt wurde. Durch die Nutzung der Technologien der intelligenten Produktionsplanung, der industriellen KI, des digitalen Zwillings und des industriellen Internets produziert Zoomlions IM nun im Durchschnitt alle sechs Minuten einen Bagger.Der Excavation Machinery Smart Park von Zoomlion verfügt über sieben Werkstätten und 61 intelligente Produktionslinien, von denen sechs völlig ohne menschliches Personal auskommen. Mit einer 100-prozentigen Erfassungsrate der wichtigsten Prozessdaten verfügt er über voll funktionsfähige IM-Vorgänge, von der Materialvorbereitung über das Schweißen, die Bearbeitung, die Lackierung und die Montage bis hin zur Fehlerbehebung, und gehört zu den fortschrittlichsten IM-Fabriken der Welt. Der Smart Park hat eine jährliche Produktionskapazität von 50.000 Baggern mit einem umfassenden Tonnagebereich von 1,5 bis 50 Tonnen und einem jährlichen Produktionswert von 30 Milliarden Yuan (4,22 Milliarden USD).Die Zoomlion Smart Industrial City verfügt über vier Smart Parks für Beton, Mobilkrane, Hubarbeitsmaschinen und Aushubmaschinen, vier Ersatzteilzentren, acht Innovationsplattformen auf nationaler Ebene sowie FuE- und Produktinkubationszentren für intelligente Landmaschinen, KI und mehr.Als Pionier im Bereich von Spitzentechnologien hat Zoomlion mehr als 150 branchenführende Technologien entwickelt, acht weltweit führende "Leuchtturm"-Fabriken gebaut sowie über 300 intelligente Produktionslinien und 20 unbemannte Produktionslinien mit vollständiger 5G-Abdeckung errichtet.Technologische Innovation über drei JahrzehnteSeit 30 Jahren fördert Zoomlion kontinuierlich Transformation und Innovation, um starke zentrale Wettbewerbsvorteile zu schaffen, und seine jüngsten Initiativen zur intelligenten, digitalen und grünen Transformation haben bedeutende Ergebnisse erzielt.Mit der Smart City als Kernstück integriert Zoomlion Spitzentechnologien wie 5G, Big Data, industrielles Internet, KI und Blockchain, um gleichzeitig 14 "Leuchtturm"-Fabriken zu errichten und einen neuen Branchenmaßstab zu setzen. Die Konvergenz von Digitalisierung und Fertigung in den IM-Fabriken von Zoomlion hat eine 100-prozentige Produktdurchlaufrate erreicht und die Produktionszykluszeit um 55 Prozent reduziert.Neben dem Smart Park für Baggermaschinen hat Zoomlion die weltweit größte IM-Fabrik für Turmdrehkräne, einen Industriepark für hydraulische Schlüsselkomponenten und den IM-Industriepark für Mischwagen in Yuanjiang errichtet. Ein Bagger wird durchschnittlich alle 6 Minuten, ein Turmdrehkran alle 18 Minuten und ein Mischwagen alle 18 Minuten produziert.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1947500/Zoomlion_Now_Producing_Excavators_Every_6_Minutes_Thanks_to_the_Wonders_of_Intelligent_Manufacturing.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/wunder-der-intelligenten-fertigung-zoomlion-produziert-jetzt-alle-6-minuten-einen-bagger-301679193.htmlPressekontakt:Chengkun Liu,0731-8993-2001,349022990@qq.comOriginal-Content von: Zoomlion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/101692/5371262