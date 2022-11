KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine hat nach dem mutmaßlichen Raketeneinschlag im Nachbarland Polen eine geeinte Reaktion gegen Russland gefordert. Ein Nato-Gipfel unter Teilnahme der Ukraine sollte weitere Schritte ausarbeiten, schlug der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba am Dienstag vor. An den Vorfall in einem grenznahen Dorf in Ostpolen mit zwei Toten knüpfte er die Forderung nach besserer Flugabwehr und US-Kampfjets der Typen F-15 und F-16 für Kiew. "Heute bedeutet Schutz für den Himmel der Ukraine auch Schutz für die Nato", schrieb Kuleba auf Twitter.

Russland hat die Ukraine nach Kiewer Zählung am Dienstag mit über 90 Raketen und Marschflugkörpern angegriffen. In dem polnischen Dorf Przewodow, etwa 6,5 Kilometer von der Grenze entfernt, hatte es nach Feuerwehrangaben eine Explosion gegeben. Nach noch unbestätigten Medienberichten sollen dort zwei fehlgeleitete Raketen eingeschlagen sein. Die polnische Regierung kam zu Krisensitzungen zusammen. Das Verteidigungsministerium in Moskau wies die Berichte über den angeblichen Einschlag in Polen als "gezielte Provokation" zurück.

Der Treffer auf polnisches Gebiet sei ein geplanter Gruß aus Russland, der nur als Versehen getarnt werde, schrieb der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak auf Twitter. "Wie ich es bereits gesagt habe, sie (die Russen) denken nicht daran, bei der Ukraine aufzuhören", kommentierte der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Andrij Jermak den Vorfall./fko/DP/he