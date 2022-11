Gabrielle Zevins Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow als bestes Buch des Jahres 2022 ausgezeichnet

Heute gaben die Redakteure von Amazon Books ihre Auswahl für die besten Bücher des Jahres 2022 bekannt und wählten Gabrielle Zevins Roman Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow zum besten Buch des Jahres. Die jährliche Liste wird von einem Team von Redakteuren handverlesen, die jedes Jahr Tausende von Büchern lesen und ihre Empfehlungen auf Amazon Book Review teilen, um den Kunden zu helfen, ihre nächste großartige Lektüre zu finden. Neben den 100 besten Büchern, die in diesem Jahr erschienen sind, haben die Herausgeber auch die jeweils 20 besten Bücher in beliebten Kategorien ausgewählt, darunter Krimis, Memoiren, Liebesromane, Kinderbücher (nach Alter), Geschichte, Kochbücher und mehr. Die vollständige Liste der besten Bücher des Jahres 2022 finden Sie unter amazon.com/bestbooks2022.

"Wir hatten dieses Jahr eine reiche Auswahl an tollen Büchern", sagte Sarah Gelman, Redaktionsleiterin bei Amazon Books. "Aber dass sich unser leidenschaftliches (sprich: vielstimmiges!) Redaktionsteam auf ein Lieblingsbuch einigen konnte, grenzt an ein Wunder. Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow ist so ein Wunder ein schlicht und einfach perfektes Buch über die Komplexität menschlicher Beziehungen, die Bedeutung menschlicher Verbundenheit, die Unschuld und den Optimismus der Jugend, unsere Reise mit der Technologie und die zahlreichen Schattierungen der Liebe."

Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow findet auch bei den LeserInnen großen Anklang. Eines der von den Kindle-LeserInnen am häufigsten angeführten Zitate lautet: "Was ist ein Spiel?" Marx sagte: "Morgen, morgen und wieder morgen. Es ist die Möglichkeit einer unendlichen Wiedergeburt, einer unendlichen Erlösung. Die Vorstellung, dass man gewinnen kann, wenn man weiterspielt. Kein Verlust ist von Dauer, denn nichts ist von Dauer, niemals."

"Ich habe viele Bücher aus diesem Jahr geliebt, daher ist es eine unerwartete Ehre, dass Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow zu Amazons ‚Best of the Year' gewählt wurde", so Zevin. "Es ist eine bemerkenswerte Zeit, um SchriftstellerIn und LeserIn zu sein!"

"Der Optimismus einer neuen Generation steht im Mittelpunkt vieler unserer Lieblingsgeschichten in diesem Jahr, nicht nur in Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow, sondern auch in Solito, Demon Copperhead, Our Missing Hearts und I'm Glad My Mom Died", erklärte Gelman. "Auch in anderen ausgewählten Büchern wie Memphis, Remarkably Bright Creatures, und Now is Not the Time to Panic geht es um die Kraft von Beziehungen und platonischer Liebe."

Nachstehend sind die Top 10-Bücher der Amazon Books Editors für das Jahr 2022 nebst einer Beschreibung der HerausgeberInnen aufgeführt:

Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow von Gabrielle Zevin: "Sie werden diesen Roman förmlich verschlingen und danach beschwingt, mit vollem Herzen und beflügelt durchs Leben schreiten, denn dieses Buch ist eines der besten über Freundschaft in all ihrer chaotischen Komplexität und Größe -, das Sie je gelesen haben. Deshalb haben wir es zum besten Buch des Jahres 2022 gekürt. Gabrielle Zevin hat einen Roman geschrieben, der perfekt in diese Zeit passt, in der wir uns nach Verbundenheit sehnen und Hoffnung brauchen." Al Woodworth, Amazon Editor Solito: A Memoirvon Javier Zamora: "Neil Gaiman sagte einmal: ‚Fiktion gibt uns Empathie... gibt uns die Gabe, die Welt mit den Augen [anderer Menschen] zu sehen.' Solito ist eines der seltenen Sachbücher, die dasselbe erreichen und der Einwanderungsdebatte ein menschliches Gesicht geben das Gesicht eines 9-jährigen Kindes, das sich auf eine erschütternde Reise von Südamerika in die Vereinigten Staaten begibt, und das Gesicht der gefundenen Familie, die ihm den Weg erleichtert. Eine herzerfrischende, herzergreifende Biografie." Erin Kodicek, Amazon Editor Abgelenkt: Wie uns die Konzentration abhandenkam und wie wir sie zurückgewinnenvon Johann Hari: "Wir können nicht aufhören, über Abgelenkt zu reden. Das Buch ist lebendig und fesselnd und untersucht, warum wir als Individuen und als Kollektiv unsere Aufmerksamkeitsspanne verloren haben. Um es kurz zu machen: Haris dreimonatiger Tech-Detox und seine Erkenntnisse werden Sie sofort dazu bringen, mit dem Scrollen im Internet aufzuhören, nicht mehr in Slogans und 280 Zeichen zu denken, sondern sich authentisch und nachhaltig zu engagieren, damit wir globale Probleme wie Armut, Rassismus und Klimawandel angehen können. Ein Buch, das zutiefst befriedigend und bejahend ist und viele Aha-Erlebnisse bietet ein Buch, das jeder lesen sollte." Al Woodworth, Amazon Editor Fairy Tale von Stephen King: "Charlie Reade aus Fairy Tale gesellt sich zu Kings besten Figuren, und die Geschichte, die er erzählt von einem griesgrämigen Nachbarn mit gefährlichen Geheimnissen, einer Parallelwelt, die von einem unaussprechlichen Monster beherrscht wird, einem kinderfressenden Riesen und einem Hund, der mehr als ein Leben gelebt hat ist einfach wunderbar. Fairy Tale bietet Fantasy, Erwachsenwerden, Freundschaft und Abenteuer Gut gegen Böse, ein Junge und sein Hund auf einer gefährlichen Suche. King tut das, was er am besten kann: unsere Fantasie beflügeln." Seira Wilson, Amazon Editor Horse von Geraldine Brooks: "Einer der besten amerikanischen Romane, die wir in den letzten Jahren gelesen haben eine Geschichte über Rasse und Freiheit, Pferde und Kunst und die Abstammung nicht nur von Vorfahren, sondern auch von Taten, die in der Zeit zurück- und vorwärtswandern. Von Kentucky bis New Orleans, von den 1850er Jahren bis in die heutige Zeit: Der Pulitzer-Preisträger Brooks erzählt die Geschichte eines der schnellsten Vollblüter der Geschichte und des schwarzen Pferdepflegers, der Lexington an die Spitze der Rennbahn katapultierte. Ein mitreißendes amerikanisches Epos." Al Woodworth, Amazon Editor Carrie Soto Is Back von Taylor Jenkins Reid: "Wir haben die feurige Energie von CarrieSoto genossen: Taylor Jenkins Reid, berühmt für Daisy Jones und Evelyn Hugo, hat ein weiteres Buch geschrieben, das man an einem Tag verschlingt. Soto ist eine ehemalige Tennischampionesse, die zum Sport zurückkehrt, um ihren Titel zu verteidigen. Sie ist unerschrocken, ehrgeizig und bereit, alles aufs Spiel zu setzen. Dies ist eine großherzige Geschichte über ihre Beziehung zu ihrem Vater, über das Eingehen von Risiken und das mutige Auftreten in einer Welt, die nicht unbedingt den Erfolg starker Frauen sehen will." Lindsay Powers, Amazon Editor Demon Copperheadvon Barbara Kingsolver: "In diesem fesselnden Roman blickt Kingsolver in die verlassenen Täler der Appalachen und erzählt eine einfühlsame und messerscharfe Beschichte über das Heranwachsen eines Jungen namens Demon Copperhead. Demon, der auf der Schattenseite des Lebens geboren wurde, sieht sich in seinem kleinen Land mit Hunger, Grausamkeit und einer Flut von Süchten konfrontiert, verliert aber nie seine Liebe zu dem Ort, an dem er zu Hause ist. Mit der gefühlvollen Erzählung dieses freundlichen, widersprüchlichen und witzigen Jungen gibt Kingsolver einem Ort, an dem Schönheit, Verzweiflung und Widerstandskraft aufeinandertreffen, und seinen Menschen eine Stimme." Seira Wilson, Amazon Editor Our Missing Hearts von Celeste Ng: "Celeste Ng reiht sich mit ihrer bisher fesselndsten Geschichte zum dritten Mal in unsere Liste der besten Bücher des Jahres ein. Eine Mutter verschwindet auf mysteriöse Weise inmitten einer nationalistischen Bewegung, die sich erschreckend realitätsnah anfühlt. Ihr kleiner Sohn begibt sich auf die mutige Suche nach ihr und wird dabei von Alltagshelden an unerwarteten Orten unterstützt. Die Prosa schwingt mit, während sich die Puzzleteile zusammenfügen. Dieses Buch ist Fiktion als Revolution, es ist eine Warnung, ein dystopisches Märchen und ein spannender Thriller mit Momenten der Hoffnung, die uns beim Lesen Mut machen." Lindsay Powers, Amazon Editor The Escape Artist: The Man Who Broke Out of Auschwitz to Warn the Worldvon Jonathan Freedland: "Dies ist die wahre Geschichte eines der wenigen Menschen, die Auschwitz entkommen konnten, aber das ist nur ein Teil dessen, worum es in diesem Buch geht. Rudolf Vrba wollte der Welt von den Gräueltaten berichten, die er in den Konzentrationslagern erlebt hatte, aber ein Großteil der Welt war nicht bereit, dies zu hören. Der Autor Jonathan Freedland zeichnet ein lebendiges, bewegendes Porträt dessen, was Vrba während und nach dem Krieg erlebt hat. Vrba war zweifellos ein Held, aber er war auch ein Mensch. Dies ist eine vergessene Geschichte, die man nicht so schnell vergessen wird." Chris Schluep, Amazon Editor City on Firevon Don Winslow: "Don Winslow (Trilogie Power of the Dog, Broken) ist zweifelsohne einer der besten Krimiautoren der letzten Jahrzehnte. Und mit City on Fire hat er einen der fesselndsten, aufregendsten und bewegendsten Romane über kriminelle Familien seit Der Pate geschrieben. Es geht um Loyalität, Liebe, Verbundenheit, Familie, Zugehörigkeit, Verrat und Überleben. Aber ganz gleich, wie episch die Themen sind, es ist Winslows Auge für die kleinen, persönlichen Details, die diese Figuren in Ihr Herz und in Ihr Gedächtnis einbrennen werden." Vannessa Cronin, Amazon Editor

Das von den Amazon Books Editors ausgewählte Top-Kinderbuch des Jahres 2022 ist The Door of No Returnvon Kwame Alexander. Seira Wilson, Amazon Editor, erklärte ihre Wahl mit den Worten:

"Kwame Alexanders außergewöhnlicher Roman ist von der ghanaischen Geschichte inspiriert und fließt so leicht wie das Wasser, das durch die Träume des jungen Protagonisten fließt. Inmitten der Familie, der Schule und der Aufregung über die erste Verliebtheit gerät Kofis Welt aus den Fugen, als ein schrecklicher Unfall einen festlichen Anlass in ein Ereignis voller Trauer und Wut verwandelt und das ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. The Door of No Return ist ein brillantes Werk, das die LeserInnen mit Freude, Angst, Trauer, Hoffnung und Liebe für den mutigen, widerstandsfähigen Jungen erfüllt."

Die AutorInnen der drei besten Bücher Gabrielle Zevin, Javier Zamora und Johann Hari werden am 15. November 2022 um 9 Uhr PDT an einer Amazon Live Author Series-Konferenz teilnehmen, um die Auswahl der besten Bücher des Jahres zu feiern. Besuchen Sie Amazon Live, um dabei zu sein.

Weitere Informationen zu den Büchern auf der Liste der besten Bücher des Jahres sowie aufschlussreiche Rezensionen neuer Bücher, Autoreninterviews und handverlesene Zusammenstellungen in beliebten Kategorien finden Sie in der Amazon Book Review unter www.amazon.com/amazonbookreview. Außerdem können Sie den Empfehlungen und Gesprächen der Amazon Books Editors unter @amazonbooks auf Facebook, Twitter und Instagram folgen.

