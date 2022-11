ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Infineon nach den angehobenen langfristigen Zielen des Chipherstellers von 42,50 auf 47,40 Euro hochgesetzt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach dem soliden Quartalsbericht und der Telefonkonferenz sei er nun zu dem Schluss gekommen, dass der Ausblick für das Geschäftsjahr 2022/23 in Verbindung mit den gesamtwirtschaftlichen Trends sehr konservativ sei, schrieb Analyst Adithya Metuku in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das habe die Risiken für die kurzfristigen Erwartungen verringert. Er erwarte nun, dass sich die Anleger an der mittelfristigen Gewinnkraft je Aktie von drei Euro orientierten dürften./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2022 / 21:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006231004

