Neues 2-GPU-Sockeldesign, High-Density-Speicherserver mit Front-Ein-/Ausgabe und All-Flash-Speicher maximieren Leistung und Energieeffizienz für Rechenzentren

TYAN, ein branchenführender Hersteller von Serverplattformen und Tochterunternehmen der MiTAC Computing Technology Corporation, präsentiert am 17. November 2022 auf der SC22 am Stand Nr. 2000 im Kay Bailey Hutchison Convention Center in Dallas die neuesten HPC-, Cloud- und Speicherplattformen, die mit AMD EPYC 9004 Series Prozessoren für die nächste Generation der Serverarchitekturen ausgestattet sind und über eine erstklassige Energieeffizienz verfügen.

TYAN Server Platforms Powered by AMD EPYC 9004 Series Processors are Designed for the Next Generation Server Architecture (Photo: Business Wire)

"Angesichts der globalen Post-COVID-Wirtschaft sind die Rechenzentren nun aufgefordert, umweltfreundlichere, sicherere und flexiblere Merkmale zu erstellen, um Antworten für die zunehmende Telearbeit und die wachsende Videostreaming-, IoT- und 5G-Welt zu finden", so Danny Hsu, Vice President von MiTAC Computing Technology Corporation's Server Infrastructure BU. "Die neuen Serverplattformen, die mitAMD EPYCProzessoren der 4. Generation ausgestattet sind, aktivieren die Rechenzentren äußerst effizient, indem sie mehr Aufgaben mithilfe der gleichen Anzahl von Servern bewältigen."

"Die AMD EPYC Prozessoren der 4. Generation sind die weltweit leistungsstärksten Server-CPUs, die sowohl einen technologischen Vorsprung im Hinblick auf die Energieeffizienz als auch auf niedrige Gesamtbetriebskosten für alle Workloads und branchenübergreifend bieten. Durch die Annahme derAMD EPYC Prozessoren der 4. Generation können die Unternehmen ihren Rechenzentrumsfußabdruck optimieren, um mehr mit weniger leisten zu können und ihr Kerngeschäft zu beschleunigen, während sie gleichzeitig die Verfolgung ihrer nachhaltigen Ziele unterstützen", so Ram Peddibhotla, Corporate Vice President, EPYC Product Management, AMD.

Optimiert für die anspruchsvollsten Workloads der heutigen HPC-Rechenzentren, welche die

AMD EPYC Prozessoren der 4. Generation für Hochleistungs-DDR5-Speicher und schnelle Ein-/Ausgabe-PCIe der 5. Generation nutzen, erfüllen die HPC-Plattformen von TYAN die Hochleistungsanforderungen der heutigen KI sowie der Anwendungen für maschinelles Lernen. Das Server-Motherboard Tomcat HX S8050 bietet acht DDR5 DIMM Slots, fünf PCIe 5.0 x16 Slots, vier MCIO-Konnektoren, zwei NVMe M.2 Slots, zwei 10-GbE- und zwei GbE-Onboard-Ethernet-Ports mit einem CEB-Formfaktor (12 Zoll x 10,5 Zoll).

Bei der Transport HX FT65T-B8050 handelt es sich um eine Rack-Convertible-Sockel-Serverplattform, die einen Single AMD EYPC 9004 Series Prozessor, acht DDR5 DIMM Slots, acht 3,5-Zoll-SATA- und zwei 2,5-Zoll-NVMe U.2 Hot-Swap- und werkzeuglose Laufwerksschächte bietet. Die FT65T-B8050 unterstützt bis zu zwei doppelt breite PCIe der Größe 5.0 x16 und professionelle GPUs mit zwei zusätzlichen Hochgeschwindigkeits-Netzwerkadaptern für parallel ablaufende clusterfähige Workloads.

Datencache und High-Density-Server mit Front-Ein-/Ausgabe, um die Cloud ausstatten zu können

Die Cloudplattformen von TYAN profitieren von den Innovationen der AMD EPYC 9004 Series Prozessoren und wurden für Cloud- und Datenanalyseanwendungen entwickelt, die zu schnelleren Datenbewegungen beitragen. Bei der Transport CX GC68A-B8056 handelt es sich um eine kostenoptimierte Einzelsockel-Serverplattform, die 24 DDR5 DIMM Slots, ein Paar PCIe 5.0 x16 Erweiterungsslots, einen OCP 3.0 LAN Mezzanine-Slot und zwei 10-GbE-Onboard-Ethernet-Ports in 1U-Konfiguration umfasst. Die GC68A-B8056 bietet zwölf 2,5-Zoll- und werkzeuglose Laufwerksschächte, die NVMe U.2 Geräte für Anwendungen unterstützen, die außergewöhnliche Computerkerne sowie Hochleistungs-Speicher-Ein-/Ausgabeoperationen erfordern.

Die Transport CX TD76-B8058 ist eine 2U-Multi-Node-Serverplattform mit vier Front-Service-Knoten. Jeder Knoten unterstützt einen AMD EPYC 9004 Series Prozessor, 16 DDR5 DIMM Slots, vier Hot-Swap-E1.S-Laufwerksschächte, zwei interne NVMe M.2 Slots, eine Standard PCIe 5.0 x16 Erweiterung und einen OCP 3.0 LAN Mezzanine-Slot. Die Plattform ist für Hochleistungsrechenzentrumsbereitstellungen, Front-End-Webserver und eine Reihe von Scale-Out-Anwendungen mit einer großen Anzahl von Knoten geeignet.

Hybrid- und All-Flash-Speicherserver zur Maximierung der Anwendungsleistung

Die Speicherplattformen von TYLAN wurden entwickelt, um eine massive Daten-Ein-/Ausgabe zwischen Speichermedium und Speichergeräten für Cloud-Anwendungen bereitzustellen. Die Transport SX TS70-B8056 und die Transport SX TS70A-B8056 sind 2U-Einzelsockel-Speicherserver zur Unterstützung von 24 DDR5 DIMM Slots, drei PCIe 5.0 und Ein-OCP 3.0 LAN Mezzanine-Slots. Die TS70-B8056 bietet zwölf 3,5-Zoll-Front-Laufwerksschächte mit Unterstützung von bis zu vier NVMe U.2 und zwei rückseitigen 2,5-Zoll-NVMe U.2 Hot-Swap- und werkzeuglosen Laufwerksschächten für den Boot-Laufwerkseinsatz. Die TS70A-B8056 bietet 26 2,5-Zoll-NVMe U.2 Hot-Swap- und werkzeuglose Laufwerksschächte für hohe Anforderungen von Ein-/Ausgabeoperationen im Rahmen von Hochleistungs-Datenstreaming-Anwendungen.

Bitte betrachten Sie dieses Video über die auf den AMD EPYC Prozessoren der 4. Generation basierenden Server, die für hochmoderne Datenzentren entwickelt wurden.

