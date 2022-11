Auf dem G20-Gipfel in Bali wurden die neuesten Konstruktionserfolge der Jakarta-Bandung High-Speed Railway (HSR) präsentiert, der ersten Hochgeschwindigkeitsstrecke in Südostasien. Mit einer Gesamtlänge von 142 Kilometern und einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 350 Stundenkilometern ist Indonesien in das "Zeitalter der Hochgeschwindigkeits-Eisenbahn" eingetreten. Midea bietet professionelle Lösungen für Heizung/Lüftung/Klima (HLK) und verbundene Dienstleistungen an und sendet "Midea Coolness" für die Jakarta-Bandung HSR mit 126 Außeneinheiten und 705 Inneneinheiten von Midea VC Pro.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221115006014/de/

Midea VC Pro VRFs have been used in Jakarta-Bandung High-Speed Railway (HSR), Dubai Expo and many other overseas projects. (Graphic: Business Wire)

Das HLK-Projekt stellt eine wichtige maschinelle Unterstützung für die Jakarta-Bandung HSR dar. Die Eisenbahn liegt in der Klimazone des tropischen Regenwalds der Insel Java und unterliegt dem Einfluss des äquatorialen Klimas. Der Betreiber der HSR benötigt eine zuverlässige und stabile zentrale Klimaanlage, um sich ohne Ausfallzeiten an die Arbeitsbedingungen bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit anzupassen, weshalb die Temperatur der HSR-Gebäude effektiv konstant gehalten werden muss.

Mit seiner führenden Position in der globalen HLK-Branche bietet Midea Building Technologies der Jakarta-Bandung HSR professionelle Klimasysteme an. Die Multi-Fluid-Chip-Flüssigkeitskühltechnologie kann die elektrischen Steuerteile schnell kühlen. Mit etwa 8 Grad kann die Durchschnittstemperatur der elektrischen Steuerteile so gesenkt werden, dass eine leistungsstarke Kühlung in Umgebungen mit hohen Temperaturen aufrechterhalten werden kann. Unter dem Aspekt der Korrosionsbeständigkeit funktionieren die VC Pro VRF-Außeneinheiten trotz der stark korrosiven Wirkung der salzigen Umgebung noch zuverlässig, wie experimentelle Prüfungen ergaben.

Zusätzlich zu den Problemen einer Großbaustelle und eines hohen Personenverkehrs in der HSR-Station ist Standort Nr. 4, für den Midea MBT den Zuschlag erhalten hat, und der sechs Gebäudetypen wie Bahnhofsgebäude, Wohngebäude usw. enthält, der komplexeste Standort für die Installierung einer zentralen Klimaanlage für die Jakarta-Bandung HSR. Darüber hinaus unterlag die Beschaffung des Installationsmaterials für das Projekt in Indonesien vielerlei Einschränkungen. Alle Aspekte mussten in einem Auswahlverfahren bewertet werden. Auch das Design der Klimaanlage wurde immer wieder aktualisiert und verfeinert. Letztlich wurde die optimale Qualität und Effizienz des HLK-Installationsprojekts durch eine Kombination von Multi-Type-Design und Multi-Layout-Form erreicht.

Midea VC Pro VRFs wurden auch auf der Dubai Expo und in vielen anderen Auslandsprojekten eingesetzt. Nun hat Midea Building Technologies seine Vertriebs- und Servicenetzwerke auf dem internationalen Markt positioniert und verfügt über ein umfassendes Portfolio von Grundtechnologie und Originalprodukten bis hin zu differenzierten kundenspezifischen Lösungen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221115006014/de/

Contacts:

Lori Luo

+86 13512784739

luory17@midea.com