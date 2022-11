Die SC22 International Conference for High Performance Computing ist zwar sowieso schon sehr interessant. Dieses Jahr führt Submer aber zudem Gen AMD EPYC-Prozessoren der 4. Generation vor, die in SmartPodX von Submer eingetaucht sind. Die Demo-Einführung findet am 15. November am Submer-Messestand Nr. 619 statt.

Submer, ein neuer wichtiger globaler Player im Bereich der Immersionskühlungs-Technologie, leistet Bahnbrechendes bei der Funktionsweise von Rechenzentren. Die innovativen Lösungen des Unternehmens bieten Antworten auf die Herausforderungen, mit denen Rechenzentren konfrontiert sind, wie z. B. zunehmender Wasserverbrauch, Stromverbrauch und CO2-Bilanz. Die Kooperation von Submer und AMD auf der SC22 bietet eine perfekte Gelegenheit, um zu beobachten, wie High-Performance-Computing-Knoten auf neuartige, sichere und umweltfreundliche Weise gekühlt werden können.

Daniel Pope, Gründer und Ceo von Submer: "Submer ist weiterhin der Marktführer im Bereich der Immersionskühlungs-Technologie, Produkte und Dienstleistungen. Wir arbeiten weiter mit führenden IT-Unternehmen zusammen, um fortgeschrittene Kühltechnologie bereitzustellen, die den Herausforderungen der Branche gerecht wird."

Die Kooperation zwischen Submer und AMD unterstreicht das Commitment von Submer zur Ausweitung seiner Aufstellung und Förderung der Annahme von Immersionskühltechnologie für alle.

"AMD EPYC-Prozessoren der 4. Generationsind die Server-CPUs mit der weltweit höchsten Leistung und bieten eine hervorragende Energieeffizienz. Unsere Partnerschaft mit Submer und der Einsatz der Kühltechnologie des Unternehmens werden Unternehmen helfen, die Leistung unserer neuesten Prozessoren weiter zu maximieren, während sie gleichzeitig ihre Nachhaltigkeitsziele erfüllen können", so Robert Hormuth, Corporate Vice President, Architecture and Strategy, Data Center Solutions Group, AMD.

Melden Sie sich für die diesjährige SC22 an und werden Sie Zeuge der Einführung der Submer SmartPodX und AMD Genoa-Immersionskühltechnologie sowie vieler weiterer Innovationen.

Über AMD

AMD liefert von mehr als 50 Standorten aus Technologien zur Beschleunigung der vollständigen Palette an Rechenzentrums-Workloads, von Allzweck-Computing über technisches und Cloud-natives Computing bis hin zu beschleunigtem Computing. Dadurch erhalten Wissenschaftler, Ingenieure und Entwickler schneller Erkenntnisse und präzisere Ergebnisse.

AMD, das AMD-Pfeil-Logo, EPYC und Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere Namen dienen nur Informationszwecken und sind evtl. Marken ihrer jeweiligen Eigentümer

Über Submer

Das 2015 gegründete Unternehmen Submer bietet Best-in-Class-Technologie an, mit der Rechenzentren weltweit die Leistung der Immersionskühlung für Anwendungen in den Bereichen HPC, Hyperscale, Rechenzentren, Edge, KI, DL und Blockchain nutzen können. Submer hat seinen Hauptsitz in Barcelona und betreibt Niederlassungen in Virginia und im kalifornischen Palo Alto. Weitere Informationen finden Sie unter submer.com.

