Lückenloses Entwicklungssystem nutzt ADI SHARC+ DSP-Technologie und Audio Weaver-Entwicklungsplattform zur Verringerung von Design-Komplexität und Kosten

DSP Concepts, Inc., der führende Anbieter eingebetteter Audiotechnologie und Entwickler der Plattform Audio Weaver, meldete heute seine Zusammenarbeit mit Analog Devices, Inc. an einer Lösung für Automobil-Erstausrüster, mit der Designzyklen für fahrzeuginterne Audiosysteme beschleunigt und die damit verbundenen Implementierungskosten reduziert werden sollen. Das neue ADI LISTN EZ-AUDIO-System nutzt ADI SHARC+ DSP-Hardware und die neu optimierte Audio Weaver-Entwicklungsplattform von DSP Concepts, um Erstausrüstern mit vielseitigen differenzierten Audio-Entertainment-Systemen bei der Verkürzung der Markteinführungszeit behilflich zu sein.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221115005402/de/

The ADI LISTN EZ-AUDIO System with DSP Concepts Audio Weaver (Graphic: Business Wire)

Die Lösung umfasst einen kompletten Signalfluss aus der Box mit Funktionen, die die Anpassung des Audiosystems, die Feineinstellung und den Einsatz vereinfachen. Erstausrüster können ein voll ausgestattetes und vorkonfiguriertes Audio-Layout mit wichtigen Nutzerreglern und Funktionen einbauen, die für Anwendungen im Fahrzeuginnern optimiert sind, darunter Stereo-Audioausgabe für Systeme mit bis zu 12 Kanälen und fortschrittliche EQ- und Reglerfähigkeiten.

Das ADI LISTN EZ-AUDIO-System von Analog Devices beinhaltet AWE Tune von DSP Concepts, ein voll ausgestattetes Audio-Feineinstellungssystem für Fahrzeuge, das neben der Audio Weaver-Entwicklungsplattform funktioniert. Beide Lösungen zusammen beschleunigen die Entwicklung von Audio-Systemen für Fahrzeuge, ermöglichen die Zusammenarbeit der Produktentwicklungsteams und erleichtern die Audio-Innovation. Mit einer intuitiven grafischen Nutzeroberfläche vereinfacht AWE Tune die Anpassung und Iteration von Audiosystemen dank seiner Fähigkeit, den gesamten Audio Weaver-Signalfluss zu managen, mehrere Kanäle gleichzeitig einzustellen, Presets zu erstellen und zu duplizieren, Voreinstellungen festzulegen und mehr.

"Analog Devices und DSP Concepts bieten Akteuren im Fahrzeugaudiomarkt die Stärken des SHARC Audioprozessors, einschließlich der Integration eines eleganten Audioflussalgorithmus und einer nutzerfreundlichen, kundenspezifischen Feineinstellung, die mit Audio Weaver zusammenarbeitet", erklärte Andrew Lanfear, Senior Director of Automotive Audio Processing bei Analog Devices. "Das ADI LISTN EZ-AUDIO-System soll Fahrzeugaudio-Ingenieuren behilflich sein, Produkte schneller auf den Markt zu bringen, ohne die Tonqualität zu beeinträchtigen."

"Analog Devices und DSP Concepts bringen jeweils eine lange Erfolgsgeschichte audiotechnischer Kompetenz in die Automobilbranche ein, und das ADI LISTN EZ-AUDIO-System von Analog Devices mit Audio Weaver von DSP Concepts erleichtert Fahrzeugerstausrüstern die Nutzung unserer kombinierten Innovation auf schnelle und effektive Weise", so Steve Ernst, Head of Automotive Business Development bei DSP Concepts. "Diese Lösung soll Audioentwicklern für Fahrzeuge bei jedem Schritt vom Prototyp bis zur Produktion helfen, die Entwicklung von Funktionen beschleunigen und die Komplexität und Kosten der Arbeitsabläufe verringern."

Weitere Informationen über die Lösung ADI LISTN EZ-AUDIO mit Audio Weaver erhalten Sie unter http://www.analog.com/EV-21562-AUTO.

Über DSP Concepts, Inc.

DSP Concepts ist der globale Marktführer im Bereich eingebetteter Audiotechnologie und der Entwickler von Audio Weaver, der Designplattform für Audioerlebnisse, die Audioinnovationen einfach macht. DSP Concepts unterstützt Ingenieure mit Echtzeit-Workflows, um Prototypen schnell zu erstellen, Designs teamübergreifend auszuarbeiten und zu modifizieren und auf den beliebtesten Chipsätzen führender Halbleiterunternehmen bereitzustellen. Dazu gehören Analog Devices, MediaTek, NXP Semiconductors, Qualcomm, STMicroelectronics, Cadence Design Systems, Arm und andere. Die Technologien von DSP Concepts sind in Millionen von Automobil- und Verbraucherprodukten eingebettet und liefern bemerkenswerte Audioerlebnislösungen für renommierte Marken wie Bang Olufsen, BMW, Braun, Facebook, Garmin, GoPro, LG, Mercedes Benz, Panasonic, Peloton, Porsche, Samsung, Sennheiser, Spotify, Tesla und viele andere mehr.

"Audio Weaver" ist eine eingetragene Marke von DSP Concepts, Inc. in den Vereinigten Staaten von Amerika. DSP Concepts ist eine Marke von DSP Concepts, Inc. AWE Tune ist eine Marke von DSP Concepts, Inc. Handelsnamen, Marken und Dienstleistungsmarken anderer Unternehmen, die in dieser Pressemitteilung genannt werden, sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221115005402/de/

Contacts:

Adam Levenson

alevenson@dspconcepts.com