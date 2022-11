Der 17. China Youth Science and Technology Award gab bei der Eröffnungsfeier des World Young Scientist Summit 2022, der am 12. November 2022 in Wenzhou, China, stattfand, insgesamt 100 Gewinner bekannt. Unter ihnen erhielten 10 junge Wissenschaftler den Special Award für ihre außergewöhnlichen Leistungen.

Award Ceremony for the 17th China Youth Science and Technology Award, photo by the WYSS organizing committee

Der China Youth Science and Technology Award wurde 1987 auf Vorschlag der älteren Generation von Wissenschaftlern, darunter Qian Xuesen und Zhu Guangya, ins Leben gerufen, um den Beitrag junger Wissenschaftler zur Entwicklung von Wissenschaft und Technologie in China zu würdigen. Seitdem wurden rund 1.700 Stipendiaten ausgezeichnet, von denen fast 200 gewählte Akademiker der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und der Chinesischen Akademie der Ingenieurwissenschaften waren. Diese aufstrebenden Wissenschaftler, die sich mit Grundlagenforschung und technologischer Innovation für Sektoren beschäftigen, die von der Wirtschaft bis zu Spitzentechnologien reichen, werden zu Chinas führenden Kräften im Bereich der Wissenschaft.

In diesem Jahr nahmen über 500 junge Wissenschaftler an der Zeremonie teil und tauschten Gedanken darüber aus, wie die Entwicklung des Landes mit wissenschaftlichen und technologischen Durchbrüchen vorangetrieben werden kann.

"Der Traum, den ich verfolge, ist der Aufbau einer weithin anerkannten Disziplin des Bauingenieurwesens von Weltklasse, die der nationalen Strategie entspricht", sagte Zhou Ying, Special-Prize-Gewinner und Professor an der Tongji-Universität.

"Das Land schenkt den Bedürfnissen junger Talente mehr Aufmerksamkeit und ermutigt sie, sich den Herausforderungen in Schlüsselbereichen zu stellen", sagte Wan Ruixue, der jüngste Preisträger und Forscher an der Westlake University.

Wan Gang, Präsident der Chinesischen Vereinigung für Wissenschaft und Technologie, wies darauf hin, dass junge Menschen die einfallsreichste und kreativste Gruppe sind, die eine wichtige Rolle bei der nachhaltigen Entwicklung spiele. "Die Zukunft junger Wissenschaftler ist grenzenlos", sagte er.

Die Zeremonie zog auch junge Wissenschaftler mit großartigen internationalen Perspektiven an. Chou Shulei beispielsweise, eine junge führende Persönlichkeit auf dem Gebiet der Natrium-Ionen-Batterien weltweit, zog vor Kurzem von Australien nach China, um beim Aufbau einer 5-GWh-Produktionslinie für Natrium-Ionen-Batterien im Land zu helfen. Moritz Riede, Professor für Soft Functional Nanomaterials Research an der University of Oxford, fordert eine Zusammenarbeit zwischen Industrie, Universität und Forschung, um junge Talente zusammenzubringen und mehr Erfolge zu erzielen. Velia Siciliano, Forscherin am Italian Institute of Technology, hat ein Jugendteam gebildet, um die internationale Zusammenarbeit zwischen jungen Wissenschaftlern zu fördern.

