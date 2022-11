BAI stellte die Finalisten für die 12. jährlichen BAI Global Innovation Awards vor. Dabei handelt es sich um die führenden Auszeichnungen für Innovation in der Finanzdienstleistungsbranche, mit denen unternehmerische Leistungen gewürdigt werden. Die 27 globalen Wegbereiter haben erfolgreich Innovationen gestaltet und geliefert, die die Kundenbeziehungen positiv beeinflusst und Veränderungen im Unternehmen gefördert haben und ihren Gemeinschaften von Nutzen waren. Zusätzlich zu innovativen Produkten in den Bereichen Einzelhandel und Kommerz, digitale Transformation, Gemeinschaft und Unternehmensprozesse repräsentieren die Finalisten auch aktuelle Themen in Sachen Betrug und Sicherheit, Humanressourcen und Talententwicklung, Vielfalt und Einbeziehung sowie ESG.

Die Finalistern der BAI Global Innovation Awards 2022 sind:

Banco Popular (Puerto Rico): Talent Lab Skills Accelerator

Bank of America (USA): Bank of America Security Center

BankiFi (USA): Open Banking API und Embedded Banking Platform for Businesses

BMO (USA): True Name

DenizBank (Türkei): Technologie- und Startup-Darlehen in der Landwirtschaft

Dreams Technology (Großbritannien): Dreams ESG Innovation

Fifth Third Bank (USA): Customer Recommendation Engine

FNB (Südafrika): FNB Connect

Fonbulucu (Türkei): Vollumfänglich integriertes Investment-Ökosystem

Growsari (Philippinen): GROWSARI.com Motor der digitalen Wirtschaft der Philippinen

JUMO (Südafrika): Core Unify

Kolleno (Großbritannien): Kolleno AR-Plattform

Money Management International, Inc (USA): Project Porchlight by MMI

MVB Bank (USA): Onboarding Fintechs Better, Faster, Stronger…the Victor (ad)Vantage

Oportun (USA): Digit by Oportun

OppZo (USA): Demokratisierung des Zugangs zu erschwinglichen Arbeitskapitalkrediten

Payten Technology Inc. (Türkei): Paratika Crowdfunding e-Payment Project

Quilo (USA): Vollständig digitale Syndizierungsplattform in Echtzeit

SoLo Funds (USA): SoLo Community Finance Platform

Standard Bank (Südafrika): Trader Direct

Standard Bank (Südafrika): OneFarm Share

Themis (USA): Einfache und zuverlässige Auflageneinhaltung für Banken und Fintech-Unternehmen

Theta Lake (USA): Nutzung von KI zur Verbesserung von Datensicherheit, Risikoerkennung und Compliance-Überwachung

TIAA (USA): TIAA Phone Authentication Risk Management (PARM)

Umoja Labs (USA): Erstellung von Zahlungsschienen für universellen Zugang zu erschwinglichen digitalen Finanzdienstleistungen

Union Bank of India (Indien): Union Prerna

Yabx Technologies (Niederlande): Vereinfachung von Zugangs-, Kontroll- und Auswahlmöglichkeiten bei Finanzdiensten für Menschen ohne Bankverbindung

Zilch (Großbritannien): Zilch Technologie: Innovation bei Finanzdiensttechnologie

"Diese 27 Unternehmen zeigen, wie führende Finanzdienstleister originelle und kreative Lösungen hervorbringen, um ihre Geschäfte, ihre Kunden und andere Beteiligte positiv zu beeinflussen", erklärte Amy Radin, Financial Services Innovation Executive, preisgekrönte Autorin und Hauptpreisrichterin der BAI Global Innovation Awards 2022.

Die Sieger werden im Dezember 2022 bekanntgegeben. Weitere Informationen erhalten Sie unter BAI Global Innovation Awards.

