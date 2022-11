COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zum Flüssiggasterminal:

"Der erste Anleger für Flüssiggaslieferungen ist fertig und das im Land der Auflagen und bürokratischen Hürden. Bereits im Dezember können dort Schiffe anlegen, deren Flüssiggas hilft, die Heizungen und Industrieanlagen des Landes zu betreiben. Auch in Sachen Sparanstrengungen läuft es deutlich besser, als sogar von Optimisten erwartet. Die Gasspeicher sind zu 100 Prozent gefüllt und der Gasverbrauch lag auch in der vergangenen Woche deutlich unter dem durchschnittlichen Verbrauch der vergangenen vier Jahre. Getrübt wird das Bild jedoch, weil viele Unternehmen derzeit auf Produktionen verzichten, weil es sich durch die hohen Preise nicht lohnt. Der Blick in die Zukunft stimmt indes positiver als noch vor wenigen Wochen."/ra/DP/he