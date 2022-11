EQS-News: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Personalie

Dr. Georg Kofler wird neuer CEO der Social Chain AG Dr. Georg Kofler übernimmt ab 1. Januar 2023 die Position des Vorstandsvorsitzenden der Social Chain AG

Bisheriger CEO Wanja S. Oberhof wird President der Social Chain US Inc. und konzentriert sich auf den Ausbau des USA-Geschäfts

Ralf Dümmel übernimmt die alleinige Führung der DS Gruppe

Kosten werden um 30 Prozent gesenkt: durch Synergien, Einsparungen und effizientere Organisation

Erfolgreiche Refinanzierung: Working Capital Finanzierung in Höhe von 125 Mio EUR für drei Jahre gesichert

Dr. Georg Kofler erklärt Rangrücktritt und schafft 36,7 Mio EUR zusätzliches wirtschaftliches Eigenkapital Berlin, 16. November 2022. Dr. Georg Kofler übernimmt ab 1. Januar 2023 die Position des Vorstandsvorsitzenden der Social Chain AG. Der bisherige CEO, Wanja S. Oberhof, wird künftig als President der Social Chain US Inc. die Führung des USA-Geschäfts übernehmen und sämtliche M&A-Aktivitäten verantworten. Ralf Dümmel wird sich ab sofort vollumfänglich auf die alleinige Führung der DS Gruppe fokussieren und legt dafür sein Amt als Vorstand der Social Chain AG nieder. In ihrer neuen Struktur wird die Social Chain AG von zwei Vorständen geführt: Dr. Georg Kofler als CEO und Andreas Schneider als CFO. Den Aufsichtsrat der Social Chain AG bilden weiterhin Henrike Luszick und Henning Giesecke. Die Neubesetzung der dritten Position im Aufsichtsrat wird zeitnah bekanntgegeben. Kostenreduktion um 30 Prozent Die Social Chain AG reduziert ihre Kosten um 30 Prozent. Die Kostenreduktion kommt bereits im Geschäftsjahr 2023 vollständig zum Tragen: Sie wird durch Synergien, wesentliche Einsparungen bei Personal- und Strukturkosten sowie durch eine deutlich effizientere Organisation in der gesamten Unternehmensgruppe erreicht. Mit diesen Maßnahmen reagiert die Social Chain AG auf das drastisch veränderte Marktumfeld und sichert sich Handlungsfähigkeit für die Zukunft. Finanzierungsstruktur der Social Chain AG entscheidend verbessert: Working Capital Finanzierung in Höhe von 125 Mio EUR durch Bankenkonsortium für drei Jahre gesichert. 36 Mio EUR zusätzliches wirtschaftliches Eigenkapital geschaffen. 25 Mio EUR Akquisitionsfinanzierung getilgt. Zur Finanzierung von Working Capital hat die zur Social Chain AG gehörende DS Gruppe eine Kreditlinie in Höhe von 125 Mio EUR mit einem Bankenkonsortium erfolgreich abgeschlossen. Die Laufzeit des Kreditrahmens beträgt drei Jahre, zuzüglich Verlängerungsoptionen. Zusätzlich stärkt Dr. Georg Kofler das wirtschaftliche Eigenkapital der Social Chain AG durch die Erklärung des Rangrücktritts seiner Gesellschafterdarlehen in Höhe von 36 Mio EUR. Die Hälfte der Akquisitionsfinanzierung in Höhe von 25 Mio EUR für den Zukauf der DS Gruppe wurde im Laufe des Jahres getilgt. Damit ist es gelungen, die Finanzierungsstruktur der Social Chain AG nachhaltig zu verbessern: Insgesamt wurden die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten von 197 Mio EUR auf 35 Mio EUR gesenkt. Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten stiegen von 114 Mio EUR auf 233 Mio EUR.[1] In Summe wurden 44 Mio EUR Finanzverbindlichkeiten getilgt und die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten um 162 Mio EUR reduziert. Zitat Dr. Georg Kofler (Foto):

"Als Unternehmer und Hauptaktionär setze ich auf das Geschäftsmodell der Social Chain AG. Wir wissen alle um das schwierige Marktumfeld. Ich habe in meinem beruflichen Leben des Öfteren erfahren und bewiesen, dass gerade unter dem Druck von Krisen neue unternehmerische Chancen erwachsen. Unser Team, unsere Geschäftspartner und unsere Aktionäre können sich darauf verlassen, dass wir alle Möglichkeiten ausschöpfen werden, um die Social Chain AG in eine profitable und nachhaltige Zukunft zu führen." Zitat Wanja S. Oberhof (Foto):

"Als Co-Founder der Social Chain AG war es immer meine Idee, ein internationales Unternehmen aufzubauen. Mir ist bewusst geworden, dass nur eine ausschließliche Fokussierung auf die Internationalisierung zum Erfolg führen kann, die mir in meiner Funktion als CEO nicht möglich ist. Aus diesem Grund freue ich mich sehr, dass mein langjähriger Geschäftspartner Dr. Georg Kofler die Position des Vorstandsvorsitzenden übernimmt. Damit kann ich mich voll auf den Ausbau des internationalen Geschäfts konzentrieren." Zitat Ralf Dümmel (Foto):

"Meine Stärken liegen im direkten operativen Geschäft: Ärmel aufkrempeln, Produkte finden, Innovationen vorantreiben, Vertrieb über sämtliche Kanäle organisieren - das ist mein Leben. Die Neuaufstellung im Vorstand und der Organisation schaffen mir dazu den notwendigen Freiraum." [1] Es handelt sich um IST-Zahlen zum 31.12.2021 verglichen mit dem Stichtag 30.09.2022. Letzteres unter Annahme der Umsetzung der Finanzierung, die formell am 10.10.2022 unterzeichnet wurde. Bild (vlnr): Wanja S. Oberhof, Dr. Georg Kofler, Ralf Dümmel. Credit: The Social Chain AG/ Boris Breuer/ Stefan Groenveld __ Pressekontakt: Sanja Stankovic

+49 171 835 2419

press@socialchain.com

www.socialchain.com



The Social Chain AG

Gormannstraße 22

10119 Berlin



