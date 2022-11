In den USA ist Tiktok recht beliebt. Das FBI sorgt sich allerdings um die Daten der Bürger und darum, welchen Einfluss die Social-Media-App auf Amerikaner haben könnte. Dazu sieht er die Gefahr, dass Smartphones von US-Bürgern kompromittiert werden könnten. Christopher Wray, Direktor des Federal Bureau of Investigation (FBI), äußerte sich besorgt über Tiktoks Aktivitäten in den USA. In einer Anhörung über weltweite Bedrohungen sagte er gegenüber Mitgliedern des Homeland Security Comittee, dass er Bedenken in Bezug auf die nationale Sicherheit durch Tiktok ...

