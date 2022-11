DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ENERGIEPREISE - EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni erwartet, dass sich die EU-Staaten auf ihrem Gipfel im Dezember auf weitergehende Maßnahmen gegen die hohen Energiepreise einigen werden. "Wir brauchen in der EU mehr gemeinsame Instrumente in der Energiekrise. Bei den EU-Maßnahmen für Energiekunden muss noch mehr kommen", sagte der italienische Politiker im Gespräch mit der Zeitung Welt. (Welt)

VÖB - Der Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB) warnt davor, dass die Umsetzung von Basel III auch wesentlich höhere Eigenkapitalbelastungen für die Förderbanken mit sich bringen wird, was die Förderkredite, die über die Hausbanken an die Unternehmen verteilt werden, deutlich teurer machen würde. "Dies passt nicht in die aktuelle wirtschaftliche Lage", betonte VÖB-Präsident Eckhard Forst. Er forderte, in der aktuell laufenden Basel-Gesetzgebung auf europäischer Ebene die derzeitige Krise nicht außer Acht zu lassen. (Börsen-Zeitung)

US-WAHLKAMPF - Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung erwartet von dem sich abzeichnenden langem Wahlkampf um das US-Präsidentenamt negative Folgen für die deutsche und europäische Wirtschaft. "Neben all den anderen Belastungen für die europäischen Volkswirtschaften kommt nun noch die Ungewissheit über den politischen Kurs der Vereinigten Staaten nach den kommenden Präsidentschaftswahlen hinzu", sagte der Ifo-Konjunkturexperte Guido Baldi. "Solche Unsicherheiten können etwa die Investitionsneigung der Unternehmen verringern und die bereits eingetrübten ökonomischen Aussichten zusätzlich dämpfen." (Augsburger Allgemeine)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 16, 2022 00:42 ET (05:42 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.