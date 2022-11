DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

OMV - Der österreichische Energiekonzern warnt vor einer geplanten Deckelung der Gaspreise. "Wenn nun Gaspreise bestimmte Grenzen nicht mehr überschreiten dürfen, die Preise also gedeckelt werden, dann befürchte ich Schlimmes", sagte Alfred Stern, Vorstandsvorsitzender von OMV. Dann sei es möglicherweise nicht mehr attraktiv genug, ausreichend Gas nach Europa zu bringen, was zu Versorgungsproblemen führen könnte. Zudem müsse es Signale für das Sparen von Energie geben, der Gasverbrauch müsse dringend reduziert werden. (Süddeutsche Zeitung)

ENPAL - Das Berliner Solar-Start-up kann sich angesichts der Folgen von Ukraine-Krieg und Energiekrise vor Aufträgen kaum retten. Um ihr schnelles Wachstum finanzieren zu können, ist die auf die Vermietung von Solarpanels spezialisierte Firma derzeit in Gesprächen mit Investoren, die weitere 150 Millionen Euro an Kapital bereitstellen sollen, wie mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Enpal hatte Ende des vergangenen Jahres als erstes deutsches Start-up im Segment erneuerbare Energien die Bewertung von einer Milliarde Dollar geknackt und gilt damit als sogenanntes Einhorn. Nun steht laut den Insidern eine Verdopplung der Bewertung auf zwei Milliarden Euro im Raum. (Handelsblatt)

P&C - Das Düsseldorfer Familienunternehmen Peek & Cloppenburg investiert in eine Digitaloffensive, Ziel ist die Verdopplung des Umsatzes. "Im Jahr 2026 soll unser Umsatz fast doppelt so hoch liegen wie in diesem Jahr", sagte Unternehmenschef Edgar Hert im Gespräch mit dem Handelsblatt. Das wären mehr als vier Milliarden Euro. Und bis dahin will er "der führende Multibrand-Omnichannel-Händler für Mode in Europa" werden. Also Marktführer unter den Modehändlern, die sowohl online als auch in eigenen Filialen verkaufen. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 16, 2022 00:44 ET (05:44 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.