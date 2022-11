Die Mega-Überraschung?: Absolute Kaufkurse - Zahlen begeistern - neues Rekord-Quartal erwartet!

Anzeige / Werbung

Wachablösung: Pflanzliche Lebensmittel massiv gefragt! In allen Umsatzbereichen hat unser Food-Favorit massiv zugelegt! Neues Quartals-Ergebnis dürfte die Initial-Zündung für eine starke Kurs-Rallye sein!

Liebe Leserinnen und Leser,

Aktie trotzt widrigen Märkten und steht sogar vor neuem Kurs-Schub!

trotz aller Kurskapriolen an den Märkten konnte sich The Planting Hope Company (WKN: A3C7Y3) im Gegensatz zu den Märkten sehr stabil halten und musste keine größeren Verluste hinnehmen. In Gegenteil die letzten Zahlen waren sehr gut! Dies ist ein Ausdruck massiver innerer Stärke, die sich gerade äußerst positiv auf den Kursverlauf auswirkt.

Wir erwarten zudem einen Paukenschlag, den so sicher keiner auf dem Zettel hat!

Denn die Veröffentlichung der neuen Q3 Zahlen stehen kurz bevor und könnten uns einmal mehr sehr positiv überraschen. Daher ist es wichtig bereits jetzt investiert zu sein. In der aktuellen Phase ist es sehr schwierig das richtige Investment zu finden, daher setzen wir auf diesen absoluten Outperformer! Die Firma hat bisher immer abgeliefert und wird es auch weiterhin tun! Hier steckt gewaltiges Potential….

Experten sind sicher: Dieser Trend ist nicht zu stoppen!!!

Der Wandel in einer der wachstumsstärksten Märkte der Welt ist nicht mehr aufzuhalten. Erinnern wir uns noch vor vielen Jahren an die berühmten Butterberge und Milchseen… Diese Zeiten sind lange vorbei, es hat ein eklatantes Umdenken bei den Verbrauchern stattgefunden.

Der Markt für pflanzliche Lebensmittel befindet sich in einem noch nie dagewesenen Aufschwung. Die USA verzeichneten im Jahre 2021 in diesem Markt Segment die höchsten Umsätze überhaupt. Doch dieser wird Jahr für Jahr weiter und weiter steigen, ein Ende ist über Jahre und Jahrzehnte nicht in Sicht…

Milch auf pflanzlicher Basis macht mit Abstand den größten Anteil aller Umsätze im Gesamtmarkt in den USA aus. Ein Segen für The Planting Hope Company (WKN: A3C7Y3) denn deren Produkte werden maßgeblich dafür verantwortlich sein, dass der Trend der letzten Jahre in Form von Mandel und Soja Produkte durch Sesam Produkte ersetzt werden. Dies ist ein Multi-Milliarden Geschäft und die Firma ist genau in diesem Bereich Marktführer.

"Sesam", der Shooting-Star im Food Bereich

The Planting Hope Company übernimmt weltweite Vormachtstellung!

Das in Chicago ansässige Unternehmen hat ein pflanzliches Milchprodukt aus Sesamsamen entwickelt, das den gleichen Nährwert wie andere Milchprodukte hat, aber gleichzeitig deren Nachhaltigkeit bei weitem übertrifft.

Die "Hope and Sesame® Sesammilch" ist die weltweit erste kommerziell vermarktete Sesammilch, deren Hauptnährstoff aus Sesamsamen stammt und deren Entwicklung mehr als vier Jahre dauerte.

The Planting Hope Company (WKN: A3C7Y3) verfügt daher über einen eklatanten "First Mover Advantage". Diese Produkte wurden bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und seit Q4 2021 sind diese im Einzelhandel und bei den Verbrauchern in Nordamerika und international zu erwerben.

Quelle: The Planting Hope Company

Nährstoffe der Sesammilch auf gleichem Level wie Kuhmilch

Hope and Sesame® Sesammilch ist die erste kommerziell erhältliche Sesammilch in Nordamerika und eine der einzigen pflanzlichen Milchprodukte, die ernährungsphysiologisch mit Kuhmilch vergleichbar ist.

Eklatanter Unterschied ist der Proteinanteil der verschiedenen Milcharten. Im Gegensatz zu Mandel- oder Hafermilch, liegt dieser bei Sesam oder der bekannten Kuhmilch um das 8-fache höher.

Wenn man als Verbraucher die Umwelt entlassten möchte und bewusst zu einem pflanzlichen Produkt greift, wird in Zukunft an einer Sesammilch nicht mehr vorbei kommen, denn den Verbraucher ist es immens wichtig nicht nur nachhaltig zu aggieren sondern auch Nährstoffreich zu konsummieren.

Werden wir bald das Triple sehen?

Weiterer Umsatzsprung steht kurz bevor!

Bedingt durch sensationelle Vertriebserfolge konnte das Unternehmen landesweit seine verschiedenen Produkte etablieren. Dies zeigt sich in seinen massiven Quartalssprüngen. Zeitnah werden die Q3 Zahlen veröffentlicht, wir gehen davon aus, dass es dem Unternehmen gelungen ist, das dritte Quartal in Folge den Umsatz deutlich zu steigern.

Man sieht, der Trend ist nicht mehr aufzuhalten und die verschiedenen Produkte werden vom Markt sehr gut angenommen. Zusätzlich werden noch reihenweise neue Kreationen am Markt erfolgreich etabliert, die den Umsatz zusätzlich steigern werden. Neben der Sesam-Milch als Hauptprodukt, konnte The Planting Hope, die Marke Mozaics Real Veggie Chips, RightRice und Veggicopia Griechische Kalamata Snack-Oliven in die Läden bringen.

Quelle: The Planting Hope Company

Q2 2022 Financial Highlights:

Umsatz von 4,2 Mio. CAD in Q2 2022, eine Steigerung von 276% gegenüber Q2 2021 mit 1,1 Mio. CAD und 32 % Plus gegenüber Q1 2022. Allein Q2 weißt ein 22 % Wachstum gegenüber dem gesamten GJ 2021 auf.

Nettogewinn von 1,5 Mio. CAD im zweiten Quartal 2022 gegenüber einem Nettoverlust von 1,2 Mio. CAD im zweiten Quartal 2021

Operative Highlights 1. HJ 2022:

Seit Anfang 2022 hat das Unternehmen mehr als 3.700 Zugänge im Lebensmitteleinzelhandel und mehr als 9.600 neue Total Distribution Points ("TDP") bei wichtigen Einzelhändlern, darunter Sprouts Farmers Market, The Fresh Market, Fresh Thyme Market, und andere. Die Gesamtzahl der TDP im Lebensmitteleinzelhandel im Lebensmitteleinzelhandel beläuft sich nun auf mehr als 49.000 Platzierungen über Produktlinien und Marken hinweg.

Anhaltendes E-Commerce-Wachstum, mit mehr als 12.000 Kunden, die Produkte über Amazon.com im 2. Quartal 2022 und 36 % Wiederkäufer in diesem Zeitraum.

Ausweitung des Vertriebs von Hope and Sesame® Barista Blend in Cafés über ein Netzwerk von Lebensmittelhändlern.

Einführung der lagerstabilen Hope and Sesame® Non-GMO-Produktlinie, die das bisherige Bio-Hope and Sesame® ersetzt und die bisherigen Hope and Sesame® Bio-Produkte und deren Verpackung/Markenzeichen erweitert.

Ausweitung der neuen Hope and Sesame® 48 oz-Kühlproduktlinie, die im Januar zunächst in 400 Kroger-Filialen eingeführt wurde, auf wichtige Lebensmitteleinzelhändler wie Stop & Shop, Giant Company, Woodman's Markets, Roche Bros. und andere.

Im zweiten Quartal 2022 begannen Hope und Sesame Barista® Blend mit der Auslieferung an die Vertriebshändler und sicherten Vertriebsabdeckung in wichtigen Gebieten der USA (Mid-Atlantic, Northeast, San Francisco, Charlotte, Atlanta) und Kanada (Vancouver), einschließlich des Abschlusses einer Partnerschaft mit Odeko und BaristaUnderground.com.

Ausweitung des Vertriebs der Mozaics Non-GMO Real Veggie Chips auf den elektronischen Handel und mehrere UNFI-Vertriebslager in den Größen 0,75 oz für Snacks und 3,5 oz für den Einzelhandel, wodurch die Voraussetzungen für das Wachstum in weiteren Lebensmitteleinzelhändlern und im Foodservice gegeben ist.

Sowohl RightRice® als auch Mozaics wurden als wiederkehrende Produkte etabliert, die live auf QVC präsentiert werden, und Veggicopia® hatte sein erfolgreiches Debüt im Juni 2022. Diese Auftritte bieten Live-Marketing Millionen von Kunden während jedes QVC-Segments und generieren Umsatz und margensteigernde Verkäufe.

Ausweitung des Vertriebs von RightRice® an mehr als 1.500 Verkaufsstellen, darunter der führende Einzelhändler im Südosten der USA, Publice. U.S. Einzelhändler Publix.

RightRice®-Produkte werden derzeit landesweit in mehr als 8.000 Geschäften für konventionelle und natürliche Produkte angeboten, darunter Kroger, Wegmans, Whole Foods Market und viele mehr. RightRice® hat auch einen strategischen Vertrieb in der Gastronomie über Schnellrestaurants wie CAVA, sowie durch Menüerweiterungen an Universitäten und Unternehmen in der Großkantinenverpflegung.

Julia Stamberger, CEO und Mitbegründerin von Planting Hope, ist von ihren Vertriebserfolgen mehr als begeistert:

"Im zweiten Quartal in Folge haben wir weiterhin Wachstum und Dynamik gezeigt, da unser Team den Vertrieb Team den Vertrieb ausgebaut und die Geschwindigkeit unserer Kernprodukte in den wichtigsten Einzelhandelskanälen erhöht hat. Insbesondere konnten wir eine erhöhte Akzeptanz unseres Hope and Sesame® Barista Blend durch zahlreiche Café-Vertriebskanäle und die Berichterstattung der wichtigsten Nachrichtenmedien, die über Sesammilch als einen neuen, aufstrebenden Trend bei Pflanzenmilch berichteten. Außerdem haben wir unsere Produktlinien auf acht führenden Fachmessen in den USA und Kanada vorgestellt, darunter Messen für die Gastronomie, die Kaffeeindustrie und den Lebensmitteleinzelhandel, auf denen wir unsere preisgekrönten Marken neuen Käufern in verschiedenen Kanälen und Regionen sowohl im Inland als auch weltweit vorgestellt. Angesichts der Verkaufszyklen des Einzelhandels erwarten wir, dass sich das Interesse der Einzelhändler in den nächsten 12 bis 18 Monaten in neuen Vertriebspartnerschaften niederschlagen wird."

Die Kasse ist weiterhin gut gefüllt!

Mehr als 2,2 Mio. CAD bei strategischen Investoren eingesammelt!

Ende Februar veröffentlichte The Planting Hope Company (WKN: A3C7Y3) eine Pressemeldung zur aktuellen Finanzierung von bis zu 7 Mio. CAD. Dabei können bis zu 8,75 Mio. Stücke zum Preis von 0,80 CAD bezogen werden.

Wie bereits vom Management angekündigt war die Platzierung knapp 2 Wochen später abgeschlossen. In der aktuellen Marktphase wäre es auch ein Erfolg gewesen, wenn das Unternehmen statt der 7 Mio. nur 5 oder 6 Mio. eingesammelt hätte.

Doch zur Überraschung aller, konnte das Unternehmen noch einen draufsetzen. Die Investorennachfrage war so groß dass die Platzierung deutlich überzeichnet war und Letzen endlich statt der angekündigten 7 Mio. sogar 8,05 Mio. CAD eingesammelt werden konnte.

Ende Oktober war es nun wieder soweit. Das Unternehmen konnte mehr als 2,2 Mio. CAD bei Investoren mittels einer Wandelschuldverschreibung einsammeln. Ab Oktober 2025 haben die Investoren die Möglichkeit zum aktuellen Kursniveau von 0,55 CAD zu wandeln.

Bei dem vorgelegtem Tempo der Gesellschaft, wird sich das Investment in drei Jahren als äußerst lukrativ darstellen. Aktuell haben die ebenfalls die Möglichkeit auf dem gleichen Kursniveau einzusteigen. Die Umsätze werden von Quartal zu Quartal weiter anziehen, dies wird auch den Kurs nicht unberührt lassen. Hier schlummert ein enormes Kurspotential, es ist nur eine Frage der Zeit wann wieder die Mauer von 1 CAD durchbrochen wird.

Fazit: The Planting Hope setzt eine neue Bewegung in Gang!

Der Börsenneuling The Planting Hope Company Inc. (WKN: A3C7Y3). entwickelt, lanciert und vertreibt einzigartige innovative pflanzliche und umweltfreundliche Lebensmittel- und Getränkemarken.

Hope and Sesame® Sesammilch ist die erste kommerziell erhältliche Sesammilch in Nordamerika und eine der einzigen pflanzlichen Milchprodukte, die ernährungsphysiologisch mit Kuhmilch vergleichbar ist.

Der Markt in diesem Bereich verzeichnet enorme Wachstumsraten und die Investorenstimmung ist sehr bullisch. Statistischen Schätzungen zufolge wird sich der Bedarf in den kommenden 10 Jahren auf bis zu 95 Mrd. CAD vervierfachen. Allein knapp 75% dieser stolzen Summe fällt auf den Milchmarkt.

Experten sprechen bereits von einer Sesam-Bewegung, die nach und nach die Mandel und Soja Produkte verdrängen werden. Dies zweit sich auch ganz eindrucksvoll in den massiven Umsatzsteigerungen von Quartal zu Quartal. Wir gehen davon aus, dass Q§, welches zeitnah veröffentlicht wird, das dritte signifikante Wachstum in Folge zeigen wird.

Das gesamte Produktportfolio ist mittlerweile flächendeckend in ganz Nordamerika erhältlich. Zudem konnte das Management kürzlich zwei weitere Groß-Distributoren für sich gewinnen, die jeweils bis zu 30.000 Einzelhändler, Naturkostläden oder E-Commerce-Händler ansteuern. Dies birgt ein zusätzliches massives und nachhaltiges Umsatzwachstum.

Noch ist Zeit für Investoren zu reagieren. Die Aktie hat in den letzten Monaten der weltweiten Kurseinbrüche nicht gelitten und überzeugte von extremer inneren Stärke. Wir gehen von einem baldigen Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung aus - diese sollte keiner verpassen!

Herzlichst,

Ihr Team von Aktienexplorer

