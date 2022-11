EQS-News: PharmaSGP Holding SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/9-Monatszahlen

PharmaSGP mit Rekordumsatz (+39%) und Rekordergebnis (+54%) in 9M 2022 - Erhöhung der Prognose für FY 2022 Gräfelfing, 16. November 2022 - Das deutsche OTC-Pharmaunternehmen PharmaSGP Holding SE führt auch im dritten Quartal die dynamische Unternehmensentwicklung der Vorquartale fort und erzielt in den ersten neun Monaten 2022 auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen einen Umsatz von 63,9 Mio. EUR. Dies entspricht einem Wachstum von 39% (Vorjahr: 46,2 Mio. EUR). Nach dem bislang höchsten Quartalsumsatz der Unternehmensgeschichte im zweiten Quartal 2022 ist es dem Unternehmen gelungen, dieses Niveau nochmals um über eine halbe Millionen Euro auf 22,0 Mio. EUR im dritten Quartal zu steigern. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) für die ersten neun Monate 2022 beträgt 20,4 Mio. EUR und konnte somit gegenüber dem Vorjahr signifikant um 54% ausgebaut werden. Entsprechend erhöhte sich die bereinigte EBITDA-Marge im Vergleich zum Vorjahr auf 31,9% (Vorjahr: 28,7%). CEO Natalie Weigand kommentiert: "Dank unserer Plattformstrategie ist es uns auch in einem für zahlreiche Wettbewerber sehr herausfordernden Marktumfeld gelungen, weiter hochprofitabel zu wachsen. Dies lässt sich anhand der nochmals verbesserten bereinigten EBITDA-Marge von knapp 38% im dritten Quartal eindrucksvoll ablesen. Die erzielten Ergebnisse in den ersten neun Monaten belegen, dass wir mit dieser Strategie einen deutlichen Mehrwert für unsere Investoren schaffen können." CFO Michael Rudolf ergänzt: "Die in den ersten neun Monaten gezeigte sehr positive Entwicklung wollen wir auch in Zukunft weiter fortsetzen. Entsprechend haben wir auch unsere Prognose für das Gesamtjahr erhöht und sehen uns auf bestem Weg, in 2022 einen neuen Rekordumsatz erzielen zu können. Gleichzeitig haben wir bereits heute die strukturellen und finanziellen Voraussetzungen geschaffen, um auch unsere einzigartige europäische Plattform mit weiteren Akquisitionen zu stärken und zusätzliche Wachstumsimpulse zu setzen." Angesichts dieser sehr starken Performance in den ersten neun Monaten 2022 sowie der anhaltend positiven Aussichten für das vierte Quartal hebt der Vorstand die Umsatzprognose um 5% an und erwartet nun für das Geschäftsjahr 2022 einen Konzernumsatz im Bereich zwischen 82 Mio. EUR und 86 Mio. EUR bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 30 bis 33%. Dies entspricht einem bereinigten EBITDA zwischen 24,6 Mio. EUR und 28,4 Mio. EUR. Diese Erwartungen stehen weiterhin unter der Annahme, dass es im Verlauf des Jahres 2022 aufgrund der geopolitischen Situation in Osteuropa nicht zu wesentlichen negativen Auswirkungen auf die Zielmärkte der PharmaSGP-Gruppe kommt, sowie der Annahme, dass die Covid-19-Pandemie keine zusätzlichen negativen Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft und den OTC-Markt entfaltet. Den vollständigen Neunmonatsbericht 2022 wird die PharmaSGP am 30. November 2022 veröffentlichen.

ÜBERSICHT VORLÄUFIGE ZAHLEN IM JAHRESVERGLEICH Konzernkennzahlen (in Mio. EUR) 9M 2022 9M 2021 ? Umsatz 63,9 46,2 +38,5% EBITDA bereinigt 20,4 13,2 +53,9% EBITDA unbereinigt 19,8 12,5 +58,3% EBITDA-Marge bereinigt 31,9% 28,7% EBITDA-Marge unbereinigt 31,0% 27,1% Umsatz nach Regionen (in Mio. EUR) 9M 2022 9M 2021 ? Deutschland 46,1 31,7 +45,1% Italien 7,7 6,3 +22,1% Österreich 7,0 5,8 +19,3% Sonstiges europäisches Ausland 3,2 2,3 +40,8% Umsatzanteil nach Regionen 9M 2022 9M 2021 Deutschland 72% 69% Italien 12% 14% Österreich 11% 13% Sonstiges europäisches Ausland 5% 4% Umsatz nach Produktkategorien (in Mio. EUR) 9M 2022 9M 2021 ? Health Brands 61,3 42,8 +43,4% Beauty Brands 2,6 3,4 -22,5% KONTAKT cometis AG

Claudius Krause

Telefon: +49-611-20585528

E-Mail: ir@pharmasgp.comir@sgp-pharma.com ÜBER DIE PHARMASGP HOLDING SE PharmaSGP ist ein führendes Consumer-Health-Unternehmen mit einem diversifizierten Portfolio von nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln (over-the-counter "OTC") und anderen Gesundheitsprodukten, die mit Fokus auf den Vertriebskanal Apotheke vermarktet werden. Die Arzneimittel des Unternehmens basieren mehrheitlich auf natürlichen pharmazeutischen Wirkstoffen mit dokumentierter Wirksamkeit und wenig bekannten Nebenwirkungen. Die Kernmarken des Unternehmens decken chronische Indikationen ab, darunter rheumatische Schmerzen und Nervenschmerzen sowie andere altersbedingte Leiden. In Deutschland ist PharmaSGP mit den Markenfamilien RubaXX bei rheumatischen Schmerzen und Restaxil bei neuralgischen Schmerzen (auch: Nervenschmerzen) Marktführer für systemische, chemiefreie Schmerzmittel. Darüber hinaus bietet PharmaSGP führende Produkte gegen sexuelle Schwäche und Schwindelbeschwerden an. Seit der Einführung des ersten Produkts aus dem aktuellen Produktportfolio im Jahr 2012 hat PharmaSGP ihr Geschäftsmodell erfolgreich in anderen europäischen Ländern, darunter Österreich, Italien, Belgien, Spanien und Frankreich, etabliert. Im September 2021 wurde das Produktportfolio um die Marken Baldriparan, Formigran, Spalt und Kamol erweitert und damit die Indikationsbereiche Schmerzen und Schlafstörungen weiter ausgebaut bzw. erschlossen. Das Vertriebsgebiet wurde um die Schweiz sowie Osteuropa erweitert. PharmaSGP erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Umsatz von 65,3 Millionen Euro bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 29,7%. Um ihre Wettbewerbsposition weiter auszubauen, plant PharmaSGP, die Zahl der Indikationen, die durch ihr Produktangebot abgedeckt werden, zu erhöhen sowie die europäische Präsenz auszubauen und ihre Wachstumsstrategie insbesondere durch die Nutzung ausgewählter M&A-Möglichkeiten zu beschleunigen.

