DJ Zurich will bis 2025 Eigenkapitalrendite von über 20 Prozent erreichen

ZÜRICH (Dow Jones)--Die Zurich Insurance Group AG will die Rendite in den kommenden drei Jahren in der Schaden- und Unfallversicherung und die Gewinne in der Lebensversicherung weiter steigern. Auf Konzernebene soll bis 2025 eine Eigenkapitalrendite von über 20 Prozent nach Steuern erzielt werden, kündigte der Versicherer anlässlich seines Kapitalmarkttages an. Im abgelaufenen Planungszeitraum lag das Ziel bei der Eigenkapitalrendite bei über 14 Prozent.

"Wir beabsichtigen, die Umsetzung unserer Strategie weiter zu beschleunigen, um eine klare Führungsposition in der Versicherungsbranche aufzubauen", wird CEO Mario Greco in der Mitteilung zitiert. Die Finanzziele für den Zeitraum von 2023 bis 2025 seien weiter erhöht worden. "Gezieltes Umsatzwachstum, disziplinierte Risikoselektion und Kostendisziplin werden es Zurich ermöglichen, über den gesamten Zeitraum ein jährliches organisches Gewinnwachstum je Aktie von 8 Prozent anzupeilen", teilte der Konzern in Zürich weiter mit.

Die Gruppe strebe weiter "hohe Mittelzuflüsse" an. Zurich rechne konkret mit Zuflüssen von über 13,5 Milliarden Dollar. Die Kapitalbasis soll beibehalten werden mit einer Quote des Schweizer Solvenztests von mindestens 160 Prozent. An die Aktionäre sollen rund 75 Prozent des den Eignern zurechenbaren Reingewinns ausgeschüttet werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 16, 2022 01:11 ET (06:11 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.