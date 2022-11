Die Aktie von Medical Properties (WKN: A0ETK5) wurde in diesem Börsenjahr 2022 wirklich sehr gebeutelt. Das liegt primär an der Inflation, den steigenden Zinsen und dem toxischen Mix aus einer vergleichsweise hohen Verschuldung bei dem Real Estate Investment Trust. Investoren fürchten, dass das Management sich bilanziell für das Wachstum ein wenig übernommen hat. Ob die Zweifel gerechtfertigt sind oder nicht, liegt in Teilen an der Entwicklung der Zinsen. Wobei das Management proaktiv bereits Schritte ...

