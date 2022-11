Apple kündigt eine geografische Diversifizierung der Chipproduktion an. Tim Cook will ab 2024 auch Chips amerikanischer und europäischer Produktion einkaufen. Ford Motor warnt vor einem größeren Stellenabbau. Die Produktion von elektrischen Fahrzeugen benötigt 40 % weniger Mitarbeiter. Varta beschleunigt seine Restrukturierung. Der Vorstand will 40 Mio. Euro einsparen, reduziert dazu die Produktion und baut Stellen ab.Der Handel in Asien am Mittwochmorgen ist überwiegend negativ. Die Benchmarks reduzierten aber im Verlauf der Sitzung ihre Verluste. Das ...

