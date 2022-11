EQS-Ad-hoc: tick Trading Software AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

tick Trading Software AG: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2021/2022 und Ausblick auf die Geschäftsentwicklung



Düsseldorf, 16.11.2022 - Die tick Trading Software AG (WKN: A0LA30 / ISIN: DE000A0LA304) hat das am 30.09.2022 beendete Geschäftsjahr 2021/2022 nach dem heute aufgestellten Jahresabschluss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 1.699 abgeschlossen. Dies entspricht einem Rückgang von 68.8% gegenüber dem Vorjahreswert von TEUR 5.450 und einer Abweichung zu der am 07.07.2022 veröffentlichten angepassten Prognose (TEUR 1.800 bis 2.200) von TEUR -101. Das schlechter als prognostiziert ausgefallene Jahresergebnis ist im Wesentlichen auf das im 2. Geschäftshalbjahr 2021/2022 gestartete und langfristig angelegte Produktinnovationsprogramms (BOOSTER) zurückzuführen. Da die Aufwendungen, für die im Rahmen des Programms erstellten Softwareprodukte unmittelbar in der Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt und nicht als immaterielles Anlagegut aktiviert werden, hat sich der höher als geplant ausgefallene Anteil an Fremdleistungen direkt auf das Jahresergebnis ausgewirkt. Für das laufende Geschäftsjahr 2022/2023 erwartet die tick Trading Software AG aufgrund der Auswirkungen der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Lage und der in den nächsten Quartalen weiterhin hohen Aufwendungen für das Produktinnovationsprogramm eine Abschwächung des Jahresüberschusses auf EUR 0,4 - 0,8 Mio. In den Folgejahren werden sich die getätigten Investitionen amortisieren und zu einer deutlichen Steigerung der Ergebnisse führen. Die veröffentlichten Zahlen sind vorläufig hinsichtlich möglicher Feststellungen des Jahresabschlussprüfers. Der Abschluss der Prüfung und die Feststellung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat wird für Anfang bis Mitte Dezember 2022 erwartet. Weitere Informationen zum vorläufigen Jahresabschluss werden unmittelbar in einer Corporate News veröffentlicht. Ansprechpartner: Carsten Schölzki (Vorstand)

tick Trading Software AG

Berliner Allee 59

40212 Düsseldorf

E-Mail: ir@tick-ts.de

