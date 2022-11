The following instruments on XETRA do have their first trading 16.11.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 16.11.2022Aktien1 GB0008883927 Trifast PLC2 CA3886592037 Graph Blockchain Inc.3 US66987P3001 Novabay Pharmaceuticals Inc.4 MHY673051543 Performance Shipping Inc.5 DE000A32VN00 home24 SE z.Verk.Anleihen/ETF1 US883556CU41 Thermo Fisher Scientific Inc.2 XS2555178644 adidas AG3 XS2555179378 adidas AG4 FR001400E1P5 Crédit Agricole Home Loan SFH5 DE000HCB0BQ0 Hamburg Commercial Bank AG6 XS2557551889 ING Bank N.V.7 XS2462605671 Telefónica Europe B.V.8 US883556CT77 Thermo Fisher Scientific Inc.9 XS2557526345 Thermo Fisher Scientific Inc.10 XS2557526006 Thermo Fisher Scientific Inc.11 XS2558594391 Ungarn, Republik12 IE000VML2GZ3 Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF