Die Analysten der Investmentbank Stifel Europe rechnen damit, dass die Vorzugsaktien von PORSCHE noch vor Weihnachten in den DAX aufsteigen und dort PUMA ersetzen werden. Mit weiteren Änderungen im DAX rechnet Stifel nicht. Der Bernecker Tagesdienst ist seit dem Börsengang beiPORSCHE investiert und liegt aktuell mit gut 20 % im Plus. Wer hier noch mitspielen will, sollte schwache Tage zum Positionsaufbau nutzen.



