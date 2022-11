DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA I

Nach Einschätzung der USA ist die in einem Dorf im Südosten Polen eingeschlagene Rakete vermutlich nicht aus Russland abgefeuert worden. "Ich werde dafür sorgen, dass wir genau herausfinden, was passiert ist", sagte Biden nach einem Krisentreffen am Rande des G20-Gipfels auf Bali. Nach den derzeit vorliegenden Informationen sei es "unwahrscheinlich", dass die Rakete von russischem Boden aus abgeschossen worden sei. Biden sagte Polen die Unterstützung der westlichen Verbündeten bei den Ermittlungen zu dem Raketeneinschlag in einem Dorf nahe der Grenze zur Ukraine zu. Der Vorfall hatte große Besorgnis ausgelöst. Nach Angaben Warschaus stammte die Rakete aus russischer Produktion. Beim Einschlag des Geschosses seien zwei Menschen getötet worden, teilte das polnische Außenministerium mit. Polen versetzte Teile seiner Streitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft.

TAGESTHEMA II

Trotz staatlicher Maßnahmen zur Stützung des Immobilienmarktes sind die Preise für neue Häuser in China im vergangenen Monat so stark gesunken wie seit mehr als sieben Jahren nicht mehr. Die durchschnittlichen Preise für neue Häuser in 70 Großstädten sackten im Oktober um 0,37 Prozent ab, verglichen mit einem Rückgang von 0,28 Prozent im Vormonatsvergleich im September. Das geht aus Berechnungen des Wall Street Journals hervor, die auf Daten des chinesischen Statistikamtes beruhen. Der monatliche Rückgang im Oktober war der stärkste seit Februar 2015, als die durchschnittlichen Preise für neue Häuser um 0,5 Prozent fielen, so der lokale Datenanbieter Wind.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 1Q

22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Einzelhandelsumsatz Oktober PROGNOSE: +1,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 14:30 Import- und Exportpreise Oktober Importpreise PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: -1,2% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober Industrieproduktion PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 80,4% zuvor: 80,3% 16:00 Lagerbestände September PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) PROGNOSE: +0,8% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.004,50 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.917,50 +0,1% Nikkei-225 28.028,30 +0,1% Hang-Seng-Index 18.115,05 -1,2% Kospi 2.477,45 -0,1% Schanghai-Composite 3.117,18 -0,5% S&P/ASX 200 7.122,20 -0,3%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Eine gestiegene Risikoaversion aus Sorgen vor einer Eskalation geopolitischer Spannungen macht sich an den Aktienmärkten breit. Die Abgaben halten sich aber in Grenzen - auch weil US-Präsident Joe Biden zur Beruhigung der Lage beiträgt. Hintergrund sind die beunruhigenden Berichte aus dem Nato-Staat Polen, wo zunächst von einer mutmaßlich russischen Rakete gesprochen worden war, die im Grenzgebiet zur Ukraine eingeschlagen sei - an einem Tag mit den schwersten russischen Angriffen auf ukrainische Infrastruktur seit Monaten. Nach Angaben Warschaus stammte die Rakete aus russischer Produktion, zwei Menschen seien getötet worden. Zur Beruhigung der Lage und damit auch zur Stabilisierung der Märkte trägt allerdings bei, dass nach Einschätzung von US-Präsident Joe Biden die Rakete vermutlich nicht aus Russland abgefeuert worden sei. An den chinesischen Börsen, die am Vortag noch sehr fest gehandelt worden waren, fallen die Kurse - in Hongkong nach der Vortagesrally etwas deutlicher. Allerdings wirkten die schwachen Vortagesdaten noch negativ nach, die am Dienstag völlig ausgeblendet worden waren, heißt es. Agile brechen um 12 Prozent ein, das Unternehmen will Aktien mit einem Abschlag zum jüngsten Schlusskurs platzieren. Der Kospi zeigt sich klar über Tagestief. Chemie- und Stahlwerte führen das Feld der Verlierer an.

US-NACHBÖRSE

Nike wurden 0,7 Prozent leichter gehandelt. Zwar hat der Sportartikelhersteller einen Anstieg der Quartalsdividende um 11 Prozent angekündigt. Allerdings war zuletzt auch die Rede von schwierigen Geschäftsbedingungen gewesen. Nach einem gesenkten Ausblick brachen Lulu's Fashion Lounge um 19,1 Prozent ein.

WALL STREET INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.594,17 +0,2% 57,47 -7,6% S&P-500 3.991,91 +0,9% 34,66 -16,3% Nasdaq-Comp. 11.358,41 +1,4% 162,19 -27,4% Nasdaq-100 11.871,15 +1,5% 170,21 -27,3% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 1,02 Mrd 941 Mio Gewinner 2.428 941 Verlierer 777 2.267 Unverändert 112 110

Etwas fester - Rückenwind kam von den US-Erzeugerpreisen, die die jüngsten Hoffnungen auf ein langsameres Zinserhöhungstempo der US-Notenbank stützten. Für Gegenwind sorgten indessen Berichte über einen möglichen Einschlag von zwei russischen Raketen in Polen. Walmart (+6,5%) profitierten davon, Klagen im Zuge des Opioid-Skandals in den USA mit Milliardenaufwand beigelegt zu haben. Der Vergleich ließ das Unternehmen im dritten Quartal in die roten Zahlen rutschen, es schnitt jedoch operativ besser ab als erwartet und hob den Ausblick an. Zudem wurde ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Home Depot (+1,6%) steigerte im dritten Geschäftsquartal Umsatz und Gewinn und übertraf die Konsenserwartungen. Für Jefferies Financial (+2,1%) und Louisiana Pacific (+7,8%) ging es nach oben, nachdem Großinvestor Warren Buffett über sein Investmentvehikel Berkshire Hathaway neue Positionen in den beiden Unternehmen aufgebaut hatte.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,34 -5,1 4,39 360,6 5 Jahre 3,90 -8,0 3,98 264,1 7 Jahre 3,84 -9,0 3,94 240,5 10 Jahre 3,77 -8,6 3,86 226,2 30 Jahre 3,95 -9,4 4,04 204,5

Die Renditen am US-Anleihemarkt gaben mit der Aussicht auf langsamere Zinserhöhungen durch die Fed ihre Vortagesgewinne wieder ab. Daneben dürften die Anleihen mit der Entwicklung in Polen etwas Zulauf als vermeintlich sicherer Hafen gefunden haben.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:35h % YTD EUR/USD 1,0382 +0,3% 1,0346 1,0406 -8,7% EUR/JPY 145,07 +0,7% 144,11 145,28 +10,8% EUR/GBP 0,8742 +0,2% 0,8720 0,8796 +4,0% GBP/USD 1,1875 +0,1% 1,1864 1,1831 -12,2% USD/JPY 139,73 +0,3% 139,29 139,63 +21,4% USD/KRW 1.324,90 +0,6% 1.316,55 1.310,66 +11,4% USD/CNY 7,0806 +0,5% 7,0445 7,0329 +11,4% USD/CNH 7,0808 +0,4% 7,0516 7,0266 +11,4% USD/HKD 7,8251 +0,1% 7,8202 7,8233 +0,4% AUD/USD 0,6768 +0,1% 0,6759 0,6751 -6,8% NZD/USD 0,6163 +0,1% 0,6158 0,6149 -9,7% Bitcoin BTC/USD 16.848,00 -0,1% 16.860,42 16.898,39 -63,6%

Der Dollar kam mit den sinkenden Renditen zurück, erholte sich aber mit der Meldung über einen Raketeneinschlag in Polen im Späthandel wieder deutlicher. Der Dollarindex gab 0,2 Prozent nach.

Mit der gestiegenen Risikoaversion legt der Dollarindex am Morgen im asiatisch geprägten Handel um 0,3 Prozent zu. Der Greenback gilt als vermeintlich sicherer Anlegerhafen.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 86,22 86,92 -0,8% -0,70 +23,5% Brent/ICE 93,28 93,86 -0,6% -0,58 +27,2%

Am Ölmarkt zeigten sich die Preise nach den Vortagesverlusten wieder etwas fester mit bis zu pus 1,2 Prozent, gestützt von geopolitischen Unsicherheiten rund um den Ukraine-Krieg. Ab Anfang Dezember sollen die von den EU-Staaten vereinbarten Exportverbote für russisches Öl auf dem Seeweg greifen. Über die Pipeline Druschba fließt derweil kein Öl mehr.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.772,71 1.778,70 -0,3% -6,00 -3,1% Silber (Spot) 21,56 21,63 -0,3% -0,06 -7,5% Platin (Spot) 1.016,15 1.018,35 -0,2% -2,20 +4,7% Kupfer-Future 3,80 3,82 -0,5% -0,02 -13,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis (+0,5%) zeigte sich mit sinkenden Renditen etwas fester.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

US-INNENPOLITIK

Zwei Jahre nach seiner Abwahl hat der frühere US-Präsident Donald Trump eine neue Präsidentschaftskandidatur zur Rückeroberung des Weißen Hauses lanciert. "Um Amerika wieder großartig und glorreich zu machen, verkünde ich heute Abend meine Kandidatur als Präsident der Vereinigten Staaten", sagte der Republikaner in seinem Anwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida.

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Atlanta-Fed, Raphael Bostic, hält weitere Leitzinserhöhungen angesichts der hohen Inflation für nötig. Eine Rezession sei besser als eine Verfestigung der Inflation, sagte Bostic. Daher müsse die US-Notenbank die Zinsen so lange anheben, bis es Anzeichen für eine breit angelegte Abschwächung der Inflation gebe.

US-ROHÖLLAGERBESTÄNDE

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 5,8 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 5,6 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 1,7 Millionen Barrel nach plus 2,6 Millionen eine Woche zuvor.

INNENPOLITIK USA

Nach den Kongress-Zwischenwahlen haben die US-Republikaner ihren Fraktionsführer Kevin McCarthy als künftigen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses nominiert. Bei einer Abstimmung der konservativen Fraktion in der Kongresskammer kam der 57-Jährige am Dienstag laut US-Medien auf 188 Stimmen. Sein Kontrahent Andy Biggs vom Rechtsaußen-Flügel der Partei erhielt demnach 31 Stimmen.

APPLE

Der Konzern plant laut einem Agenturbericht, die Chips für seine Geräte künftig aus einer derzeit im Bau befindlichen Produktionsanlage in Arizona zu beziehen. Bloomberg berichtete, Apple-CEO Tim Cook habe kürzlich bei einem internen Treffen in Deutschland gesagt, dass der Technologiekonzern sich darauf vorbereite, Chips von "einer Fabrik in Arizona" zu kaufen, die voraussichtlich 2024 in Betrieb gehen werde. Cook fügte demnach hinzu, Apple werde wahrscheinlich auch mehr in Europa hergestellte Chips kaufen.

BLOCKFI

In der Kryptobranche deutet sich die nächste Insolvenz an. Die Kryptobank BlockFi bereite einen Insolvenzantrag vor, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Zuvor hatte die Bank von einem "signifikanten Exposure" bei der insolventen Kryptobörse FTX gesprochen.

