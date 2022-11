An den Aktienmärkten gab es zuletzt viele tolle Nachrichten, allein die Krypto-Szene macht aktuell keine gute Figur. Der Krimi um die Insolvenz der Kryptobörse FTX reißt selbst Bitcoin zu Boden. Über das Wochenende rutschte der Kurs der Krypto-Leitwährung erneut. Nach Gerüchten über weitere Unregelmäßigkeiten zogen viele Anleger ihre Coins aus Kryptobörsen ab. Changpeng Zhao, der CEO der Kryptobörse Binance, kündigte mittlerweile einen Recovery-Fonds für den Krypto-Sektor an. Damit will er weiteren ...

