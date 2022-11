Auf dem schnellsten Weg zum perfekten Überblick zu Rohstoffen, Basis- und Edelmetallen! Heiße Investment Themen rund um das Thema Bergbau mit Videos, News, externen Analysen und unserer Aktie der Woche!

Liebe Leserinnen und Leser,

mit diesem Newsletter erhalten Sie auf einen Blick die perfekte Übersicht über das, was in der Welt der Rohstoffe gerade wichtig und angesagt ist. Hiermit sind Sie immer auf dem neusten Stand!

Die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Batteriemetalle, Edelmetalle, Silber und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Aktie der Woche

Karora Resources vermeldet weitere Bohrerfolge

Karora Resources vermeldete in den vergangenen Tagen mehrere bedeutende neue Entwicklungen, die sich aus weiträumigen Goldexplorationsbohrungen in der Mine Beta Hunt ergeben. Dabei konnte man unter anderem 12,0g/t Gold über 17,0 Meter nachweisen. Die Bohrergebnisse geben weiterhin Anlass zur Zuversicht, dass sich die Zone Mason zu einer bedeutenden neuen Bergbaumöglichkeit westlich der Mineralressource Larkin entwickeln wird.

Karora Resources bohrt 12,0 g/t auf 17,0 Metern in der neuen Zone Mason und erweitert die Mineralisierung der westlichen Flanken auf 250 Meter unterhalb der aktuellen Mineralressource

Karora Resources erreicht Kohlenstoffneutralität

Karora Resources berichtete weiterhin, dass das Unternehmen im Jahr 2022 zum zweiten Mal in Folge durch den Kauf und die Stilllegung von 95.000 Tonnen verifizierter Emissionsausgleichsgutschriften Kohlenstoffneutralität für den eigenen Betrieb und den gekauften Stromverbrauch erreichen wird. Karora plant, 2023 weitere Möglichkeiten zur Verringerung der Treibhausgasemissionen in allen Bereichen des Unternehmens zu prüfen.

Karora erreicht Kohlenstoffneutralität im Jahr 2022 nach Stilllegung diverser, über Invert Inc. erworbener Kohlenstoffkompensationen und gibt ein Update zur Emissionsreduktionsstrategie

Karora Resources vermeldet starke Quartalszahlen

Zusätzlich vermeldete Karora Resources starke Ergebnisse für das dritte Quartal 2022 mit einer Rekordproduktion von 38.437 Unzen, welche damit den bisherigen Rekord aus dem zweiten Quartal um 25 % übertraf. Die Produktion für die ersten drei Quartale 2022 betrug 96.578 Unzen, was Karora in eine starke Position versetzt, um die verbesserte konsolidierte Goldproduktionsprognose für das Gesamtjahr 2022 von 120.000 bis 135.000 Unzen zu erreichen. Im dritten Quartal 2022 verbesserten sich die konsolidierten All-in-Sustaining-Costs pro verkaufter Unze auf 1.069 US$, was einem Rückgang um 10 % gegenüber den AISC des zweiten Quartals 2022 von 1.190 US$ und einem Rückgang um 23 % gegenüber den AISC des ersten Quartals von 1.396 US$ entspricht. Karoras Cash-Position bleibt mit 56,1 Millionen $ zum 30. September 2022 stark, nach dem geplanten Kapitaleinsatz in den Wachstumsplan des Unternehmens, einschließlich des Erwerbs der vollständig genehmigten 1,0-Mtpa-Mühle in Lakewood und des Fortschritts der zweiten Abnahme bei Beta Hunt.

Karora meldet starke Ergebnisse für das dritte Quartal 2022 mit Rekordproduktion sowie AISC von nur US$ 1.069 pro Unze bei weiter sinkenden Kosten

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

