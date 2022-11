Die Übernahme basiert auf umfangreichen Synergien im Bereich des Last-Mile-Reportings und wird die geografische Reichweite von Regnology erweitern

Regnology, ein führender Softwareanbieter mit exklusivem Fokus auf Lösungen für das regulatorische Meldewesen, gab heute die Übernahme von b.fine bekannt. b.fine ist ein belgisches RegTech Unternehmen, das Finanzinstitute bei der Verbesserung ihrer Meldekette unterstützt.

B.fine, mit Hauptsitz in Belgien, wurde 2017 gegründet und ist seitdem auf ein Team von 50 Mitarbeitern angewachsen. Das Team betreut mehr als 30 institutionelle Kunden, darunter Banken, Versicherungen und Wertpapierfirmen. b.fine reduziert die regulatorische Belastung für Finanzinstitute erheblich, indem es ihnen eine umfassende Plattform für die Verwaltung ihrer regulatorischen Meldeprozesse bietet. Es ist die erste Plattform, die über das regulatorische Meldewesen hinausgeht und den Weg eines Meldeteams vollständig digitalisiert und automatisiert. So erlangen Finanzinstitute wieder die Kontrolle und den Überblick über ihre verschiedenen regulatorischen Meldeströme. Die Cloud-fähige Technologie von b.fine ergänzt das bestehende Angebot von Regnology im Bereich des regulatorischen Meldewesens, indem sie die Möglichkeiten des Last-Mile-Reportings erweitert. Außerdem ermöglicht es dem Unternehmen, einen erweiterten gesamteuropäischen Markt zu bedienen.

Rob Mackay, CEO von Regnology: "b.fine hat eine hervorragende Erfolgsbilanz beim Wachstum und bei der Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Lösungen für Kunden. Wir waren von Anfang an beeindruckt vom dem, was das Unternehmen in so kurzer Zeit erreicht hat. Wir haben uns von den umfangreichen Synergien zwischen unseren Angeboten überzeugt und freuen uns darauf, unser gemeinsames Ziel, die Entwicklung des regulatorischen Meldewesens durch die Bereitstellung eines innovativen Produkt- und Dienstleistungsangebots, zu verfolgen."

Klaas Van Imschoot, CEO von b.fine: "Wir freuen uns darauf, Teil des unglaublich erfolgreichen Teams von Regnology zu werden. Wir habe die gemeinsame Vision, Kunden bei der Anpassung an die Anforderungen eines immer komplexeren Regulierungssystems zu unterstützen."

Bert De Vriendt, CFO von b.fine fügt hinzu: "Wir glauben, dass wir durch den Zusammenschluss mit Regnology eine bessere Integration zwischen SupTech und RegTech ermöglichen und die starken Verbindungen von Regnology nutzen können, um neuen Kunden in ganz Europa und darüber hinaus mehr Automatisierungs- und Standardisierungsverfahren anzubieten."

About Regnology

Regnology ist ein führendes Technologieunternehmen mit dem Ziel, Sicherheit und Stabilität auf die Finanzmärkte zu bringen. Mit einem exklusiven Fokus auf das regulatorische Meldewesen und mehr als 7.000 Finanzinstituten, 30 Regulierungsbehörden und 20 Steuerbehörden als Kunden sind wir einzigartig positioniert, um allen Marktteilnehmern mehr Datenqualität, Effizienz und Kosteneinsparungen zu bieten. Mit über 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 12 Ländern und einem einheitlichen Datenerfassungsmodell, das unsere Arbeit vorantreibt, können unsere Kunden unsere Lösungen schnell implementieren, nutzen und problemlos mit den regulatorischen Änderungen Schritt halten. Regnology wurde 2021 gegründet, als sich BearingPoint RegTech, eine frühere Geschäftseinheit der BearingPoint Group, mit Vizor Software, einem weltweit führenden Anbieter von Regulierungs- und Aufsichtstechnologie, zusammenschloss.

Über b.fine

b.fine wurde 2017 gegründet und ist ein in Belgien ansässiges RegTech-Scale-up mit dem Ziel, die regulatorischen Meldeprozesse für Finanzinstitute zu industrialisieren. Es besteht aus einem Team von fast 50 RegTech-Experten, die Finanzinstitute in die nächste Ära des regulatorischen Meldewesens führen. Heute verlassen sich mehr als 30 Finanzinstitute in den Benelux-Ländern auf die einzigartige Mischung aus Dienstleistungen und Lösungen von b.fine, um ihre zeitaufwändigen Meldeprozesse in eine effektive Melde-Lieferkette umzuwandeln. b.fine ist Teil der angesehenen RegTech100, und seine Plattform wurde 2022 von RegTech Insight als "Best Regulatory Reporting Solution" ausgezeichnet.

