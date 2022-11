Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S3/46: Uniqa 15 Tage, AT&S 13%, Thomas Schmid Börsianer:innen-TreffenDie Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/46 geht es die Idee eines Börsianer:innen-Treffens, die bei einem Plauderlauf mit Thomas Schmid entstanden ist. Weiters um die Gratulation an Uniqa, die den Wanderpokal für die längste Gewinntagesserie gestern sichern konnte. Bei AT&S begibt die Erste Group eine 13prozentige Aktienanleihe. (Gute) Zahlen haben wir von Rosenbauer und VIG, Aktienkäufe bei Addiko bzw ....

