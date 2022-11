...macht zugleich aber auch weniger Gewinn. Das jedoch nur wegen deutlich gestiegener Abschreibungen. Der Erlös von Januar bis Ende September stieg um fast ein Zehntel auf 734,3 Mio. Euro. Die hohen Abschreibungen drückten dann aber auf das Nettoergebnis, das mit 103,5 Mio. Euro etwa ein Viertel niedriger ausfiel als im Vergleichszeitraum. Die Jahresziele werden indes beibehalten. Auf dem Plan steht damit weiterhin ein Umsatzwachstum von 10 bis 13 % ausgehend vom Vorjahreswert von 942,9 Mio. Euro sowie ein Plus von 3 bis 7 % gegenüber dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) 2021 in Höhe von 351,1 Mio. Euro. Nach neun Monaten stehen hier 239,4 Mio. Euro bereinigter operativer Gewinn in den Büchern. Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info





DERMAPHARM-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de