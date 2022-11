Abu Dhabi / Berlin (ots) -Die erste Ausgabe des Global Media Congress (GMC) in Abu Dhabi wurde unter der Schirmherrschaft von S.H. Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, dem stellvertretenden Premierminister und Minister des Präsidentenhofs, am Mittwoch eröffnet.Die Konferenz mit Ausstellung wird von der ADNEC-Gruppe in Zusammenarbeit mit der Emirates News Agency (WAM) organisiert.An der dreitägigen Veranstaltung, die unter dem Motto "Shaping the Future of the Media Industry" steht, nehmen mehr als 1.200 Pioniere, Spezialisten und Meinungsbildner des Mediensektors aus sechs Kontinenten teil. Es finden mehr als 30 Debatten und Workshops mit 162 international bekannten Rednern statt.Die Konferenz und die Workshops für junge Medienschaffende bieten eine Plattform für Journalisten, Technologieunternehmen, Fachleute für digitales Marketing, Streaming-Giganten, Führungskräfte aus der Unterhaltungsbranche, Regulierungsbehörden und wichtige Medienvertreter, um Ideen und Erfahrungen auszutauschen.Die Redner dieser einzigartigen Veranstaltung sind Entscheidungsträger aus vielen Ländern, Vordenker und hochrangige Beamte wie Shamma bint Suhail Faris Al Mazrui, Staatsministerin für Jugendangelegenheiten; Ramzan bin Abdullah Al Nuaimi, Minister für Informationsangelegenheiten von Bahrain; Monica Mutsvangwa, Ministerin für Information, Öffentlichkeitsarbeit und Rundfunk von Simbabwe; Mona Ghanem Al Marri, Generaldirektorin des Medienbüros der Regierung von Dubai; Apurva Chandra, Sekretär des indischen Ministeriums für Information und Rundfunk; und Michael Peters, Vorsitzender des Euronews-Netzwerks aus Frankreich.Weitere Teilnehmer sind ferner Wayne Berg, CEO für digitale Medien, Kultur und Mode der saudi-arabischen Stadt Neom; Adrian Monk, Generaldirektor und Leiter für öffentliches und soziales Engagement beim Weltwirtschaftsforum in der Schweiz; Dr. Paolo Ruffini, Dekan der Kommunikationsabteilung des Vatikans; Masoud Sherif Mahmoud, CEO der Emirates Etisalat Group; und Caroline Farag, Vizepräsidentin von CNN und Chefredakteurin von CNN Arabic aus den VAE.Darüber hinaus werden auf der Messe mehr als 170 prominente Medieneinrichtungen und -unternehmen aus 29 Ländern aus der ganzen Welt die neuesten internationalen Technologien vorstellen, die auf diese wichtigen Bereiche spezialisiert sind.Pressekontakt:Berliner Korrespondentenbüro+49 30 4000 4630Redaktion@korrespondenten.tvOriginal-Content von: Emirates News Agency (WAM), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166804/5371410