FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Infineon nach Quartalszahlen von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Johannes Schaller lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie vor allem die Profitabilität des Halbleiterherstellers. Die Margen seien die große positive Überraschung gewesen, begleitet von den mittelfristigen Margenzielen. Das Unternehmen profitiere von einer kosteneffizienten Fertigung./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2022 / 06:50 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006231004

