Rentschler Biopharma SE beruft Christiane Bardroff als COO in den Vorstand



16.11.2022 / 10:00 CET/CEST

Rentschler Biopharma SE beruft Christiane Bardroff als Chief Operating Officer in den Vorstand Rentschler Biopharma steigert den Fokus auf das operative Kerngeschäft

Christiane Bardroff verantwortet ab dem 1. Dezember 2022 die operativen Bereiche rund um Clinical und Commercial Manufacturing, Engineering und Technology sowie Automatisierung in der Produktion Laupheim, 16. November 2022 - Rentschler Biopharma SE, ein führendes Dienstleistungs- und Auftragsentwicklungsunternehmen (CDMO) für Biopharmazeutika, gab heute die Ernennung von Christiane Bardroff zum Chief Operating Officer (COO) der Rentschler Biopharma SE bekannt. Mit dieser Erweiterung des Vorstandes fokussiert Rentschler Biopharma noch stärker auf sein operatives Kerngeschäft mit dem Ziel, Kunden und Partnern höchste Qualität zu bieten. In dieser zentralen Position wird Christiane Bardroff ab dem 1. Dezember 2022 die operativen Bereiche rund um Clinical and Commercial Manufacturing, Engineering und Technology sowie Automatisierung in der Produktion von Rentschler Biopharma SE leiten und greift dabei auf ein kompetentes, engagiertes und agiles Team zurück.



Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der biopharmazeutischen Industrie, vorwiegend in Großkonzernen mit Fokus auf Operations und Automation, sowie der Gesamtverantwortung für den Neubau von biotechnologischen Großanlagen, bringt Christiane Bardroff sehr viel Wissen in diesem Bereich mit. Sie konnte ihre Kenntnisse bereits viele Jahre in globalen Führungsteams einsetzen und hat sich stets für die Förderung und Weiterentwicklung von Mitarbeitern stark gemacht. Über die letzten Monate hat sich der Aufsichtsrat davon überzeugt, wie erfolgreich sich Christiane Bardroff bei Rentschler Biopharma SE als Senior Vice President (SVP) Client Program Management, sowie SVP Clinical and Commercial Manufacturing eingebracht hat.

Prof. Dr. Nikolaus F. Rentschler, Aufsichtsratsvorsitzender der Rentschler Biopharma, sagte: "Ich freue mich sehr, dass Christiane Bardroff zukünftig die spannende Aufgabe als Chief Operating Officer der Rentschler Biopharma übernehmen wird. Unser Ziel bei Rentschler ist es, gemeinsam nachhaltig Nutzen zu stiften und unseren Kunden verlässlich Premium-Dienstleistungen anbieten zu können. Dass Christiane Bardroff unsere Werte und diesen Anspruch vollumfänglich lebt, hat sie uns während der vergangenen Monate eindrucksvoll bewiesen. Mit der Ernennung von Christiane Bardroff in den Vorstand und mit Hilfe ihrer Erfahrung werden wir nachhaltig Fokus auf die operativen Prozesse bei der Herstellung innovativer und komplexer biopharmazeutischer Medikamente legen. Fachlich wie persönlich ist Christiane Bardroff eine engagierte und inspirierende Bereicherung für unser Vorstandsteam."



"Mit Christiane Bardroff konnten wir nicht nur eine erfahrene Managerin, sondern auch eine herausragende Führungspersönlichkeit gewinnen, die bereits viel Großartiges geleistet hat. In den letzten Monaten hat sie ihr Talent und ihre Fähigkeiten durch diverse Veränderungen und durch einen sehr positiven Spirit in der Belegschaft erfolgreich demonstriert. Es ist mir eine große Freude, sie nun als COO bei uns im Vorstandsteam begrüßen zu dürfen", kommentierte Dr. Frank Mathias, CEO der Rentschler Biopharma. "Mit ihrer fachlichen Kompetenz und Führungsstärke sind wir bestens gerüstet, weiterhin Produkte und Services von höchster Qualität aus unseren Standorten in Laupheim und Milford zu liefern. Auch bei der Begleitung unseres Neubaus am Standort Milford zu einem erfolgreichen Projektende, um damit zukünftig mehr Produktionskapazität in hochmodernen Anlagen für unsere Kunden zur Verfügung zu stellen, wird Christiane Bardroff eine wichtige Rolle spielen. Ich vertraue ihr sehr und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit."



Christiane Bardroff, designierte COO von Rentschler Biopharma SE ergänzte: "Ich freue mich sehr, ein Teil des Rentschler-Teams sein zu dürfen. Bereits in den letzten Monaten, als ich zunächst für das Client Program Management und dann zusätzlich für das Clinical and Commercial Manufacturing zuständig war, durfte ich mit großartigen Menschen bei Rentschler zusammenarbeiten. Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bringen ein hohes Maß an Engagement, Hilfsbereitschaft und Expertise mit, sowohl in Laupheim als auch in Milford und Stevenage. Sie stehen füreinander ein und liefern gemeinsam mit unseren Partnern die besten Ergebnisse für unsere Kunden. Rentschler beeindruckt als CDMO und Familienunternehmen, auch durch die Vielseitigkeit der komplexen Produkte, die Umsetzung der unterschiedlichsten Kundenanforderungen und durch ein enormes Maß an Knowhow und Flexibilität bei der Ausarbeitung innovativer Lösungen. Durch aktives Zuhören, ein positives Mindset und das Zusammenbringen von vielseitigen Erfahrungen möchte ich die Menschen inspirieren und nachhaltig Vertrauen schaffen, um so meinen Teil zum großen Ganzen beizutragen. Ich freue mich auf diese spannende Herausforderung."



Christiane Bardroff hat im Februar 2022 als SVP Client Program Management das bestehende Projektmanagement bei Rentschler Biopharma übernommen und trägt zudem seit Mai 2022 als SVP Clinical and Commercial Manufacturing die Verantwortung für diesen Bereich am Standort Laupheim. Zuvor war sie bei der Teva Biotech verantwortlich für den Bau der hochautomatisierten, großtechnischen, biotechnologischen Produktionsanlage in Ulm. In dieser Aufgabe leitete sie das Site Leadership Team und war auch Teil des globalen Führungsteams der Teva Biotech. Während ihrer langjährigen Tätigkeit bei Roche konnte sie vielseitige Erfahrungen in der Produktion diverser biotechnologischer Produkte, sowie in der Automation, IT und Projektarbeit sammeln. Christiane studierte Biotechnologie und Chemietechnik an der Fachhochschule Emden und der Zhejiang University of Science and Technology in Hangzhou/China.



Über Rentschler Biopharma SE

Die Rentschler Biopharma SE ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und ausschließlich auf Kundenprojekte fokussiert. Das Unternehmen bietet Prozessentwicklung und Produktion von Biopharmazeutika sowie damit verbundene Beratungsleistungen einschließlich Projektplanung und regulatorische Unterstützung an. Langjährige Erfahrung und exzellente Lösungskompetenz sichern den hohen Qualitätsstandard für die Kunden von Rentschler Biopharma. Ein professionelles Qualitätsmanagementsystem, eine bewährte Philosophie operativer Exzellenz und fortschrittliche Technologien gewährleisten Produktqualität und Produktivität in jedem Entwicklungs- und Produktionsschritt. Um best-in-class Formulierungen entlang der biopharmazeutischen Wertschöpfungskette anbieten zu können, ist das Unternehmen eine strategische Allianz mit der Leukocare AG eingegangen. Rentschler Biopharma ist ein unabhängiges Familienunternehmen und beschäftigt etwa 1.000 Mitarbeiter am Hauptsitz des Unternehmens in Laupheim, Deutschland sowie einem zweiten Standort in Milford, MA, USA. In Stevenage, UK, gründete Rentschler Biopharma das auf Zell- und Gentherapie spezialisierte Unternehmen Rentschler ATMP Ltd.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rentschler-biopharma.com. Folgen Sie Rentschler Biopharma auf LinkedIn und Facebook.



Kontakt:

Rentschler Biopharma SE

Dr. Cora Kaiser

Senior Director Corporate Communication

Telefon: +49-7392-701-874

communications@rentschler-biopharma.com



Medienanfragen:

MC Services AG

Eva Bauer

Telefon: +49-89-210228-0

rentschler@mc-services.eu



Für ein hochauflösendes Bild kontaktieren Sie bitte communications@rentschler-biopharma.com.

