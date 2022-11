Paderborn / Magdeburg (ots) -Ein hochwertiger Lederstuhl vor einer Reihe hoher Fenster, die den Blick auf die schillernde Fassade einer Großstadt freigeben: Zumindest in Filmen wirkt das Leben eines Chefs enorm glamourös. Die Mehrheit der Studierenden lässt sich von dieser Aussicht nicht locken. Aufstiegschance oder Arbeitsplatzsicherheit? Diese Frage stellt sich jedem Hochschulabsolventen beim Berufseinstieg. Die Realität zeigt: zwei von drei Studierenden geben dann dem sicheren Job den Vorzug. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage unter den 480.000 Studierenden (07/2022), die UniNow nutzen, die #1 (App für Studium und Karriere.Sicherheit liefert keine Rendite!Nur jeder dritte Studierende will Risiken eingehen, um die Karriereleiter emporzuklimmen, vielleicht bis zum Chefsessel, der einhergehend mit der deutlich höheren Verantwortung eine vielfach höhere Vergütung verspricht. Grund: Dieser Schleudersitz - Vorstände der DAX-Konzerne verweilen z.B. in der Regel nur 4 Jahre auf ihrem Posten - ist nur mit weit überdurchschnittlichem Einsatz und einem glücklichen Händchen zu erreichen. Oben wird die Luft sprichwörtlich dünn! Da bleibt manch einer weit vorher auf der Strecke. Und auch Startups und Unternehmensgründungen bedeuten erstmal fehlende Jobsicherheit verbunden mit der Aussicht auf einen goldenen Exit, der dann das Arbeiten zum Hobby werden lassen könnte.Wer als Arbeitgeber in seinen Stellenanzeigen die Arbeitsplatzsicherheit hervorhebt, kommt den Wünschen des akademischen Nachwuchses nach Work-Life-Balance näher und punktet bei dieser Zielgruppe höher als mit einem Karriere-Versprechen. Ob sich auf Dauer die proklamierte Jobsicherheit mit einer so ausgerichteten Belegschaft erhalten lässt, entscheidet der Wettbewerb. Möge die bessere Mannschaft gewinnen?***UniNow (http://www.uninow.de), Marktführer unter den deutschen Hochschul-Apps, geht dank des direkten Zugangs zum akademischen Nachwuchs diesen und anderen Fragen in den Themenfeldern Studium & Karriere gemeinsam mit der Jobbörse Jobware.de (http://www.jobware.de), der UniNow als Tochtergesellschaft verbunden ist, nach. Die App UniNow stellt wichtige studienrelevante Informationen wie Stundenpläne, Notenspiegel und E-Mails gebündelt auf einer TÜV-zertifizierten und datenschutzkonformen Plattform kostenfrei bereit.Mittels UniNow-Feed wurden im Rahmen einer Umfrage (07/2022) mehr als 480.000 Studierende bundesweit bezüglich ihrer Einstellung befragt. Hierbei kamen 3.263 Antworten zustande. Aufgrund ihrer einzigartigen Reichweite unter Studierenden aller Fachrichtungen kann die Campus-App UniNow (www.uninow.de) ein umfassendes Stimmungsbild zeichnen.Pressekontakt:Jobware GmbHChristian FleschE-Mail: presse@jobware.deTel: 05251 5401-130www.jobware.deOriginal-Content von: Jobware GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/38682/5371459