Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der The Social Chain AG vom 15. November 2022:Herr Wanja Sören Oberhof, Vorstandsvorsitzender der Social Chain AG (ISIN DE000A1YC996/ WKN A1YC99, Ticker: PU11) (die "Gesellschaft") hat am 15. November 2022 den Aufsichtsrat der Gesellschaft in dessen ordentlicher Sitzung von seiner Absicht informiert, sein Amt als Mitglied des Vorstands mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2022 niederzulegen. Der Aufsichtsrat beabsichtigt, Herrn Dr. Georg Kofler zum Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Januar 2023 neu zu bestellen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...