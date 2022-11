Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Türkische Zentralbank hat im Oktober den Leitzins um 150 Basispunkte auf 10,5% gesenkt und für den November-Entscheid eine Senkung im selben Umfang in Aussicht gestellt, so die Analysten der DekaBank.Damit würde der Leitzins auf 9% sinken und dem Ziel von Staatspräsident Erdogan entsprechen, der einen "einstelligen" Zins fordere. Das Zinsniveau entferne sich damit immer weiter von der offiziellen Inflationsrate, die im Oktober bei 85,5% gelegen habe. Das Kreditwachstum sei seit August vergangenen Jahres von 12,3% yoy auf 69,3% yoy gestiegen und spreche für einen anhaltend hohen Inflationsdruck. Trotz dieser Vorgaben habe sich die Türkische Lira seit Anfang Oktober weitgehend stabil entwickelt. Dies sei zum einen darauf zurückzuführen, dass mit den neuen Lira-Einlageinstrumenten, die dem Anleger eine Kompensation von Wechselkursverlusten gegenüber dem US-Dollar garantieren würden, eine Alternative zur Anlage in US-Dollar geschaffen worden sei. Zum anderen dürfte es aber auch zu fortgesetzten Devisenmarktinterventionen von Zentralbank und Staatsbanken kommen. Erdogan habe auf den Zufluss von Geldern befreundeter Staaten hingewiesen, die trotz dieser Interventionen eine stabile Entwicklung der Devisenreserven ermöglicht haben könnten. ...

